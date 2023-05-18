數碼港元先導計劃啓動　余偉文：仍未決定會否或何時推出數碼港元(更新)

金管局正以「三軌道方式」為未來可能推出數碼港元作準備，而先導計劃為第二軌道的重要組成部分，並進行一系列試驗，共同探索「數碼港元」的應用場景及有關的執行和設計事宜，以透過反覆試驗，從每個試驗的結果汲取實際經驗，完善可能的落實方式。

共16間公司入選首輪試驗

金管局亦公布，共有16間金融、支付和科技界公司入選首輪試驗，包括電子錢包支付寶香港、本地銀行中銀香港、建行、滙豐等公司。16間公司將深入研究數碼港元於包括全面支付、可編程支付、離線支付、代幣化存款、第三代互聯網（Web3）交易結算和代幣化資產結算。

未決定會否或何時推出數碼港元

金管局總裁余偉文表示，金管局未決定會否或何時推出數碼港元，但很高興能啓動數碼港元先導計劃，認為是金管局與業界聯手探索創新用例的良機，也為將來可能推出數碼港元作好準備。

他續指，感謝業界積極參與試驗，並期待試驗成果，亦樂見多位學術界專家參與央行數碼貨幣（CBDC）研究，希望透過促成政府、業界及學術界合作；同時亦計劃成立CBDC專家小組。以支持香港繼續探索CBDC的主要政策和技術事宜，例如私隱保障、網絡安全和互聯互通，希望研究和發展工作能與時俱進，並能將其所得轉化成切實的商機。