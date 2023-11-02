數碼港元｜渣打測試數碼港元先導計劃 模擬應用場景

渣打銀行(香港)與Giesecke+Devrient(G+D)最近完成金管局「數碼港元」先導計劃測試，測試和體驗活動覆蓋一系列應用場景，包括公共交通工具、餐廳、小商戶及大學校園，旨在探討模擬數碼港元作為現金以外的選擇有何潛在裨益及其可行性。 了解互通性和離線能力是關鍵 渣打香港個人、私人及中小企業銀行部數碼銀行、客戶及數據主管麥瑋琳指，近八成參與測試消費者認為模擬數碼港元具有滿足當前支付需求潛力，同時商戶覺得離線支付方案簡單易用，並能與現有數碼支付方式起互補作用。是次測試了解到模擬數碼港元的互通性和離線能力的重要性，為未來研究奠定重要基礎。 G+D央行數碼貨幣董事總經理Raoul Herborg則指，夥拍渣打參與數碼港元先導計劃，集合各自專業知識，共同為塑造未來公共貨幣關鍵創新生態系統提供支援。

渣打在G+D技術支援下進行數項離線支付應用測試，G+D同是渣打2018香港鈔票系列顧問，今次測試應用其支援公共支付方式的央行數碼貨幣(CBDC)技術，融合安全硬件，為CBDC生態系統提供重要的基礎設施和管治機制，確保其可信度和完整性。 儲存智能卡、手機或可穿戴裝置 在進行離線交易時，數碼代幣會儲存在硬件錢包的保安構件內，包括智能卡、手機或可穿戴裝置。該支付機制完全支援離線功能，在無網絡、無電力供應和不依賴第三方進行結算的情況下均可完成交易，同時亦支援實時且安全的雙向連續離線支付(consecutive dual offline payments)。 此次測試發現，參與測試者認為將來若引入數碼港元，「離線支付能力」和「互通性」等因素是成功的關鍵。測試結果為模擬數碼港元應用帶來十分重要參考作用，同時識別一些未來可進一步研究範疇，包括制定適用於所有平台通用標準以建構一個通用的支付生態系統；研究實體智能卡和智能手機以外的離線支付渠道；為銀行設計一個具成本效益的數碼港元基礎設施，從而改善其運作速度、效率和實施成本。