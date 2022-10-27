數碼港投資者網絡累計投資突破17億元

數碼港一連兩日主辦「數碼港創業投資論壇」，以「線上+線下」形式同步舉行，並以「萬變尋機遇 重塑增長力」為主題，匯聚逾100位創投專家及行業領袖精英，共同探討環球創投市場新形勢、投資者與初創融資策略、香港與大灣區市場新機遇，及智慧生活領域上的初創發展及創投前景。

數碼港主席陳細明指，數碼港將透過提升初創融資能力，以加速發展，作為創科投資者，亦會策略性地利用「數碼港投資創業基金」(CMF)和「數碼港投資者網絡」，並吸引來自本地及全球共同投資，幫助扶植初創在內地和海外拓展業務。

注資三間初創企業

受市場多項不明朗因素影響，全球創投市場表現疲弱，但數碼港初創社群融資過去一年表現仍理想。數碼港初創社群於去年10月至今年9月，融資額逾155億元，按年升176%，累計融資高達344億元。數碼港一直透過CMF促進投資配對，支援初創企業融資。由去年10月至今年9月，數碼港成功透過CMF向三間數碼港初創企業，包括GRWTH(教育科技)、和田便當(食品科技)及AVALON StreiTech(健康科技)注資。CMF自2016年成立至今，累計已批出25個項目，吸引共同投資達15.5億元，集資總額逾17.25億元，引資比率達1：9。

另外，數碼港投資者網絡一直協助數碼港初創社群融資，並提供投資見解及經驗，推動初創成長及發展。由去年10月至今年9月，促成約5.8億元融資額，按年增約8,000萬元。數碼港投資者網絡成立5年至今，累積超過150家公司會員，包括創投基金、私募基金、天使基金、家族投資辦公室、企業創投、逾25個大灣區投資會員等，為網絡內的投資者及數碼港初創企業，撮合67宗投資，總投資規模超過17億元。

此外，數碼港投資者網絡成立5周年，公布中手游(302)聯合創始人及副董事長冼漢迪，將接任為數碼港投資者網絡策劃小組主席。