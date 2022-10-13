數碼港本月舉行數碼港創業投資論壇

數碼港今日就年度創投矚目盛事「數碼港創業投資論壇」舉行記者會。「數碼港創業投資論壇」將於本月27至28日舉行，以「萬變尋機遇 重塑增長力」為主題，再次透過「線上+線下」形式，匯聚逾100位創投專家及行業領袖精英，共同探討新冠肺炎疫情漸退，以及地緣政治局勢不斷變化下，環球創投市場新形勢、投資者與初創融資策略、香港與大灣區市場的新機遇，以及智慧生活領域上的初創發展及創投前景。

論壇首日邀請了香港特別行政區創新科技及工業局長孫東致開幕辭，並獲包括來自阿里巴巴(9988)、春華資本集團、戈壁創投、創新工廠、滙豐創投、畢馬威會計師事務所、摩根士丹利亞洲、Vickers Venture、Lightspeed Venture、華潤資本、求索創投、豐元創投、慧科科創、大灣區共同家園投資、廣州南沙新區香港服務中心、大橫琴集團等業界精英，圍繞熱門投資領域，例如人工智能、區塊鏈、金融科技、綠色金融、健康科技/醫療科技、元宇宙、建築科技、數碼娛樂/運動科技、首次公開募股/併購等，剖析最新市場生態。第二日論壇將首辦「智慧生活創投日」，重點探討智慧生活領域上的初創發展及前景，並重點包括教育科技、藝術科技、樂齡科技及社會科技。