數碼港與韓國d·camp簽合作備忘 拓兩地創科機遇吸人才

數碼港連續第8年擔任亞洲金融論壇的金融科技合作夥伴，配合今年的主題「多邊合作同譜新篇」，數碼港與韓國創業加速器 d·camp簽署合作備忘錄，旨在強化香港及韓國的創科交流，共同培育兩地初創企業成長。

合作備忘錄由數碼港行政總裁任景信、d·camp 行政總裁 Youngduk Kim 共同簽署，數碼港主席陳細明及大韓民國駐香港總領事 Yoo Hyungcheol見證，政府資訊科技總監黃志光亦有出席。

d·camp獲韓銀行支持 助孵化初創

d·camp 於 2012 年成立，是非營利組織，由韓國銀行聯合會19間銀行支持，旨在振興韓國初創企業生態系統、孵化早期新創公司，並增加青年就業機會。數碼港希望通過與d·camp 合作，促進雙向交流，提供資源和落戶支援，深化兩地創業生態圈成長，協助本港初創將業務擴展到多元化的全球市場，同時吸納韓國優秀的創科人才，協助這些創業家捕捉大灣區發展機遇。