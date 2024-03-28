數碼港4至5月推「Web3Verse」活動　Cathie Wood屆時亦到場

數碼港表示，將於4月至5月期間推出「Web3Verse」系列主題活動，夥拍不同業界夥伴舉辦多元化的國際大型Web3.0盛會，涵蓋技術峰會、學術論壇、電競賽事、遊戲博覽等，旨在推動Web3.0技術的發展與應用。

數碼港指，其獨角獸企業HashKey Group和萬向區塊鏈實驗室聯合主辦的「2024香港Web3嘉年華」，集中探討Web3.0各個賽道的核心議題，深度解析監管政策，邀請逾300名具全球影響力的嘉賓出席多場深度交流會，分享區塊鏈和Web3技術的未來發展方向。

ARK執行長Cathie Wood屆時亦到場

嘉賓方面，國際知名投資機構亦將參與其中，當中包括有女股神之稱的方舟投資（Ark Invest）執行長 Cathie Wood ，預計參與人數超過50000人。另外，有超過十年歷史、被視為Web3.0開發者盛會的Hack.Summit()將登陸數碼港。活動首次在亞洲舉行並由國際Web3投資機構Hack VC主辦，旨在吸引全球頂尖區塊鏈領軍人物和團隊匯聚香港，探討前沿趨勢和合作機會，為香港的Web3.0生態系統注入新活力。

數碼港首席企業發展官朱美恩表示，香港Web3.0產業發展迅速，數碼港作為全港最大的Web3.0基地，一直積極推動區塊鏈和Web3.0技術創新，鼓勵社群初創開拓更多元化的Web3.0應用場景，強化生態圈及產業發展，而該系列主題活動，包括不少於香港首辦的國際大型活動，匯聚國際知名業界領袖、開發者和創業家，將能構建Web3技術的國際交流平台，擴闊本地Web3.0企業的視野，激發創新思維，促進跨地域合作，探索 Web3.0產業的巨大發展潛力。