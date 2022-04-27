數碼貨幣｜金管局就引入數碼港元提諮詢

金管局今日發布題為《從政策及設計角度看「數碼港元」》的討論文件，闡述香港引入零售層面央行數碼貨幣(數碼港元或e-HKD)所涉及的主要政策及設計事項，並邀請公眾及業界提出意見。

金管局年6月公布「金融科技2025」策略後，隨即展開研究，探索在港推出數碼港元可行性。該研究第一部分側重於技術方面，並已於去年10月以技術白皮書形式發表初步研究結果，以徵求意見。第二部分研究聚焦於政策及設計範疇，研究探討數碼港元潛在裨益與挑戰；若干設計上的考慮因素，包括其發行機制、與其他支付系統的互聯互通、私隱及數據保障以及法律考慮因素及用例。

提出私隱及數據保障等問題

金管局在討論文件中列出12條問題，扼要說明重點討論方向，以便持份者提出意見。問題包括與現有電子支付工具相比，數碼港元如何更有效落實所建議的用例？除可編程功能外，還有哪些技術可為數碼港元帶來新用例？數碼港元可如何協助偵測不法活動，同時又能保障用戶私隱？哪類型金融機構應該負責分發數碼港元？應否容許不同金融機構之間的數碼港元錢包具備不同功能等問題？

金管局總裁余偉文指，該文件是金管局研究數碼港元另一里程碑，當中政策及設計考慮因素反映最新國際發展，以及香港金融市場特點。將積極鼓勵公眾及業界參與此諮詢，與我們分享看法。收到的反饋將有助制定有效策略，令香港金融市場在快速演變的零售層面央行數碼貨幣領域中，能作出最佳部署。