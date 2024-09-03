數碼通全年基本溢利持平 澳門年蝕2千萬 交還牌照毋須大減值

新鴻基地產(016)旗下數碼通電訊集團(315)公布6月底止全年純利4.7億元，按年大升74.9%；收入62.21億元，少8%，當中服務收入45.09億元，減0.8%，手機及配件銷售17.13億元，跌22.7%；銷售存貨成本則大減23.1%，至16.92億元；加上2023年度的信貸虧損2.01億元，在2024年度沒有出現，因而推升純利，若撇除金融投資虧損撥備因素，基本溢利與2023年度相若；每股盈利42.6仙。集團擬派每股每股末期息維持17.5仙，全年維持派32仙。

漫遊收入增長 44% 末期息維持 17.5 仙

集團指，期內漫遊收入增長44%；截至6月底止，消費者市場境外漫遊收入回復至疫情前的141%。另外，期內服務收入毛利率保持平穩在91%；手機及配件銷售毛利2,100萬元，與去年比較保持平穩。