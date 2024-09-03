數碼通全年基本溢利持平 澳門年蝕2千萬 交還牌照毋須大減值

新鴻基地產(016)旗下數碼通電訊集團(315)公布6月底止全年純利4.7億元，按年大升74.9%；收入62.21億元，少8%，當中服務收入45.09億元，減0.8%，手機及配件銷售17.13億元，跌22.7%；銷售存貨成本則大減23.1%，至16.92億元；加上2023年度的信貸虧損2.01億元，在2024年度沒有出現，因而推升純利，若撇除金融投資虧損撥備因素，基本溢利與2023年度相若；每股盈利42.6仙。集團擬派每股每股末期息維持17.5仙，全年維持派32仙。
漫遊收入增長44% 末期息維持17.5仙
集團指，期內漫遊收入增長44%；截至6月底止，消費者市場境外漫遊收入回復至疫情前的141%。另外，期內服務收入毛利率保持平穩在91%；手機及配件銷售毛利2,100萬元，與去年比較保持平穩。
安排澳門客戶員工過渡另一流動網絡商
另外，集團指正將澳門流動通訊服務營運商牌照交還予澳門政府，指在澳門為客戶提供符合他們期望的優質服務遇到很多掣肘與困難，因此認為集中資源進一步投資於香港的業務將更為合適。又指，已妥善安排澳門的客戶過渡至當地另一間具信譽的流動網絡商，亦已為員工作出相應的過渡安排至同一網絡商，以保障就業。至於財務方面，數碼通指無須對任何資產進行重大減值，澳門業務過去兩年每年均錄得超過2千萬元虧損，退出市場令其無需再承擔相關虧損。
再促請允許所有頻譜費納可扣稅範圍
主席郭炳聯又再一次促請允許頻譜費扣稅。他表示，集團花耗的巨額網絡投資卻未能全部用於網絡上，而是一大部分被用作向政府繳付高昂的頻譜費用。內地政府不設頻譜徵費，然而香港卻向營運商徵收高昂的頻譜費用，單單在去年的頻譜費用已接近5.4億元，超越同期稅後淨利潤的總額。此外，稅務局認為其中一段時間的頻譜費用不可扣稅，集團對此立場表示強烈反對。他再敦促政府將可扣稅範圍涵蓋所有頻譜成本，讓集團可以投入更多資源進一步擴充和改善現時的網絡，確保香港具備與內地同樣先進完善的數碼基建。
數碼通指，期內所得稅開支達1.93億元，多4.3%，反映實際稅率為 29.1%。鑑於頻譜使用費稅務扣減存在不確定性，若干相關款項已於計提稅負時被視為不可扣減，因此集團實際稅率高於16.5%。集團指，將不斷極力捍衛其立場並向稅務局尋求就頻譜使用費作出稅務扣減。截至6月底止，集團即期所得稅負債為6.58億元，當中包含撥備5.7億元，該撥備是假設所有頻譜使用費支出均不可作稅務扣減。同時，集團亦為此購買儲稅券3.85億元。