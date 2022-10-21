數碼通漫遊用戶增64% 受惠檢疫放寬至「0+3」及日本通關

受惠檢疫放寬至「0+3」及日本通關，數碼通漫遊用戶增64%。（資料圖片）

數碼通（315）副行政總裁譚樂文表示，本港放寬入境檢疫至「0+3」及日本通關後，集團漫遊業務轉好。以10月11日至16日，日本開關後首6天計算，數碼通整體的漫遊數據用戶人數較1年前錄得逾64% 增長，9 月的漫遊收入與2019年疫情前相比亦回復約51%。

數碼通表示，集團推出的「漫遊數據多日通」套餐有70%的銷售來自「亞太區7日」組合。譚樂文指出，隨着聖誕以及新年假期到來，加上港人累積的外遊需求，相信漫遊收入將繼續保持增長，這亦有助帶動客戶人均收入（ARPU）上升。不過他指鑒於大環境以及疫情影響，集團沒有設定具體增長目標。

另外，券商對電訊股看法轉趨正面。摩根大通早前發表研究報告，上調部份本地電訊股評級，指香港政府宣布將入境檢疫安排調整為「0+3」，預期出遊量大增下，政策放寬將加快電訊商漫遊業務的復甦，故將和電香港（215）評級由「減持」升至「增持」，又將目標價由1.2元提高至1.7元，反映今明兩年漫遊業務收入預測上調35%及36%，預計股價將迎來重估，列為行業首選。

券商對電訊股看法轉趨正面

摩通同時將數碼通的目標價由5.5元上調至5.8元，認為數碼通年初至今股價表現跑贏恒，部分反映了其漫遊業務的復甦，認為隨着政策放寬，股價上漲空間更大，評級「增持」。

瑞銀亦發表研究報告看好香港電訊（6823）及香港寬頻（1310），又指出在香港電訊股中，首選電盈（008）及香港電訊，其後依次為香港寬頻、和電香港及數碼通。