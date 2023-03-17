文心一言｜百度國產「ChatGPT」面世　邊間大行睇法最樂觀？（內有多間大行看法）

百度（9988）昨（16日）舉行「文心一言（Ernie Bot）」發布會，作為國產第一「ChatGPT」，多間大行發表報告，更給予正面看法，認為可提升百度競爭力，下文將整合多間大行看法。
此外，「文心一言」首日申請服務測試客戶即突破7萬，而據報截至3月16日晚上，百度智能雲已經與5間企業完成首批簽約合作，同時與650間企業啟動簽約。
中金：先發優勢明顯 迎來嶄新機遇
中金發表報告指，百度推出「文心一言」，由於先發優勢明顯，該行認為對於百度而言，是一次嶄新的機遇。
該行表示，看好Chat GPT引領的通用人工智能AGI是一個長期、革命性的趨勢；出於監管、安全等因素考慮，中金認為內地核心AI技術自研是大勢所趨，加上在內地同行中，百度在大模型技術、數據積累和算力方面都相對領先。該行維持對百度盈利預測，其美股目標價172.5美元及港股目標價167.1元不變，維持評級「跑贏行業」。
麥格理：發布「文心一言」被低估
麥格理指，因發布活動是分階段進行，令市場感到失望，認為百度通過播放預先錄製好的演示和有限的發布規模，是降低了自身，但認為「文心一言」的速度、準確性和跨模式能力都超出預期。
麥格理相信，內地的生成性人工智能已經發展到3個階段發展路線圖的上升階段，故給予目標價170元，評級「跑嬴大市」。
花旗：對「文心一言」生成能力感到放心
花旗發表報告指，雖然首席執行官等在日前發布會上，對「文心一言」的評論謙虛，且預先錄製的演示或令讓投資者及傳媒失望，但活動結束後該行與首席財務官等會面時的現場演示，令該行對「文心一言」的生成能力感到放心。
花旗表示，雖然並不完美，但「文心一言」具有相當能力回答大多數複雜/奇怪問題。另一方面，超過650個業務合作夥伴在「文心一言」發布前加入其生態系統，表明企業強烈希望整合生成式AI功能，以加強其營運/產品/服務。花旗指百度發布「文心一言」後股價下跌是市場反應過度，故維持對其股份「買入」評級，美股目標價191美元。
滙豐證券：對「文心一言」看法傾向正面
滙豐證券認為，百度股價昨日大跌，是由於市場對「文心一言」期望過高；該行又指，百度昨日在發布會展示「文心一言」在5大範疇的應用有別於ChatGPT，在多模態生成示範中，「文心一言」已提供圖像及影片自動生成功能，加上優秀的中文理解能力，有望成為產品的獨有的賣點。
滙證估計，「文心一言」推出，有望推動雲業務收入上升，若短期順利進一步開發更多應用，例如客戶服務、虛擬人類等，有望帶來更多變現機會，加上看法傾向正面，而上調美股目標價，最新看161美元，維持「買入」評級。
大摩：料「文心一言」下半年可變現
摩根士丹利指，市場存巨大需求證明對百度人工智能（AI）能力的信心，「文心一言」首階段可向約千間企業提供服務，而有逾萬間企業登記使用，認為百度可享有中國先行優勢。該行認為，「文心一言」收入可加強雲業務收入，並指部署需時6至12個月，預料今年下半年錄得財政上的利好，給予160美元目標價及「與大市同步」評級。
高盛：「文心一言」擁競爭力
高盛表示，「文心一言」進入早前變現階段，受惠搜尋量增長，料2025年廣告收入增33%；此外，在中文回答方面，「文心一言」表現較新版Bing更為可靠，同時又相信如英文為主要語言的ChatGPT將繼續排除在中國之外，對中文為主的大型語言模型擁特殊競爭力。該行對百度維持「買入」評級，目標價維持183港元。