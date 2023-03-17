文心一言｜百度國產「ChatGPT」面世　邊間大行睇法最樂觀？（內有多間大行看法）

此外，「文心一言」首日申請服務測試客戶即突破7萬，而據報截至3月16日晚上，百度智能雲已經與5間企業完成首批簽約合作，同時與650間企業啟動簽約。

中金：先發優勢明顯 迎來嶄新機遇

中金發表報告指，百度推出「文心一言」，由於先發優勢明顯，該行認為對於百度而言，是一次嶄新的機遇。

該行表示，看好Chat GPT引領的通用人工智能AGI是一個長期、革命性的趨勢；出於監管、安全等因素考慮，中金認為內地核心AI技術自研是大勢所趨，加上在內地同行中，百度在大模型技術、數據積累和算力方面都相對領先。該行維持對百度盈利預測，其美股目標價172.5美元及港股目標價167.1元不變，維持評級「跑贏行業」。

麥格理：發布「文心一言」被低估

麥格理指，因發布活動是分階段進行，令市場感到失望，認為百度通過播放預先錄製好的演示和有限的發布規模，是降低了自身，但認為「文心一言」的速度、準確性和跨模式能力都超出預期。

麥格理相信，內地的生成性人工智能已經發展到3個階段發展路線圖的上升階段，故給予目標價170元，評級「跑嬴大市」。