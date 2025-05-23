料商廈走出低潮需時 李澤鉅：買樓自住 問題不大

長江實業集團(1113)舉行股東周年大會，主席李澤鉅於會上表示，今年世界充滿不確定因素，不敢對經濟前景作預測。面對近年香港零售及寫字樓物業的市場需求持續疲軟，他指香港寫字樓市場或需一定時間才會走出低潮，待市況好轉時，長江集團中心二期的租務表現會愈來愈好；至於住宅物業，他指在自住以及負擔能力許可情況下，現時買樓不會是大問題。
李澤鉅表示，公司去年約88%溢利貢獻來自具經常性收入的項目，有能力抵禦本地租賃市場的挑戰。目前集團香港投資物業組合之出租率約86%。他期望待市況好轉時，長江集團中心二期的租務表現會愈來愈好。
稱集團買地「嚴守紀律」
長實去年物業銷售業務的收益連續2年下跌，李澤鉅表示情況屬公司計劃的一部分，不是意外；又指集團於5、6年前地價高峰時較少買地，這兩年物業銷售貢獻自然減少，該結果反映集團買地「嚴守紀律」。
針對市場上很多物業重估時錄得虧損，李澤鉅表示，集團奉行穩妥的財務管理政策，在估值方面比較保守，投資物業及酒店項目之估值都比同行或同區低，而長實2024年度錄得物業重估溢利達19.7億元，可見估值問題不大。
留彈藥應對未知風浪
他又指，香港正經歷一場「stress test」(壓力測試)，目前最重要確保集團財務健康，「有彈藥去應對不可預見的任何事。有財務實力，遇到風浪會較易頂得住、捱得起。」
難言未來增加派息
有股東關注長和今年會否重啟回購，李澤鉅表示，回購行動要視乎市況，不評論未來回購的實際時間和數量。至於派息方面，李澤鉅指未來會否增加派息要視乎多項因素，包括公司業績、外在環境及全球經濟等，由於現時有很多不確定因素，難以對未來作一個估計。