料商廈走出低潮需時 李澤鉅：買樓自住 問題不大

長江實業集團(1113)舉行股東周年大會，主席李澤鉅於會上表示，今年世界充滿不確定因素，不敢對經濟前景作預測。面對近年香港零售及寫字樓物業的市場需求持續疲軟，他指香港寫字樓市場或需一定時間才會走出低潮，待市況好轉時，長江集團中心二期的租務表現會愈來愈好；至於住宅物業，他指在自住以及負擔能力許可情況下，現時買樓不會是大問題。

李澤鉅表示，公司去年約88%溢利貢獻來自具經常性收入的項目，有能力抵禦本地租賃市場的挑戰。目前集團香港投資物業組合之出租率約86%。他期望待市況好轉時，長江集團中心二期的租務表現會愈來愈好。