料年內市道可好轉 大新中小企貸保申請增三成

本港新冠肺炎第五波疫情嚴重，百業蕭條下中小企的營商環境愈見嚴峻。大新銀行(2356)總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，針對疫情下的新常態，該行今年夥拍大新保險推出「中小企商盈保」綜合開業保障，提供在家工作的員工保障，連同「328營商理財」，申請數量截至上月底止，按年有30%增長，符合該行預期。

商盈保提供WFH保障

鄧子健表示，疫情下「中小企商盈保」為僱員補償提供暫時在家辦公(work-from-home)延伸保障，相比一般僱員保障只覆蓋在辧公室工作範圍，「中小企商盈保」則為在家辦公的員工也提供保障，迎合疫情下新需求。

至於「328營商理財」則設商戶收帳「快應錢」，以商戶每月平均銷售作基準，毋須財務報表及抵押品，助商戶提升額外資金應付生意周轉或擴展業務。鄧子健指，市場上以商戶的每月平均銷售作基準並不多，所以競爭力高，對商戶也很吸引。至於貸款方面，他預期美國加息將導致資金成本上漲，短期貸款利率應會維持，要待市場反應及疫情變化才判斷下半年的貸息部署。

估疫情緩和即見報復式消費

雖然市道未走出陰霾，但鄧子健指，港府推出救市措施例如消費券，對市道會有幫助，從去年的情況看，疫情緩和後市民報復式消費，市道回復暢旺，估計今年都會好轉。再者，他指香港企業無論初創或微企都懂得靈活變通，在逆境中轉型以適應市場，尋找新出路，預期全年中小企客戶有雙位數字增長，目前並未調低預期。