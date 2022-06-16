料業績下季完全恢復 大家樂：有加價壓力

受到本港爆發第五波新冠肺炎疫情，以及深圳及珠海防控措施影響，在第四季度錄重大虧損拖累下，大家樂(341)截至今年3月底止全年純利大幅減少94.1%或3.4億元，僅賺2,120萬元，末期息亦削36%，至每股派18仙。

逾百門市停業 上季度虧損

大家樂主席羅開光指，即使撇除政府提供疫情補貼，集團增長趨勢在去年度首三季仍可延續，盈利按年大幅增加。不過Omicron來襲，令香港陷入空前嚴峻危機，面對多項嚴格防疫措施，加上不少員工染疫，第五波高峰期有109間門店停業，累計損失營業天數達2,755天(佔整體約17%)，於2、3月共有70間門店受影響，門店沒有生意，打亂復甦步伐，以致第四季度錄虧損，拖累業績。他表示，今年4至6月的第一季度仍受疫情影響，但料市況將從下季度開始逐步恢復至正常水平。

首席執行官羅德承指，環球食材等供應鏈成本續受壓，集團亦有加價壓力，但鑑於經濟面對挑戰，消費者接受加價能力不高，主要透過調整餐單等控制成本，避免以加價將成本轉嫁予顧客。即使政府於4月派發消費券，但由於當時未放寬晚市等社交距離措施，生意在措施放寬後開始緩慢復甦；其中早午茶市營業額按年錄單位數跌幅，惟晚市仍跌三至四成，直至5月才見明顯增速，但晚市仍錄雙位數跌幅，由於消費者已習慣沒有晚市。羅德承又指，只要今年市道回穩，業務可重拾增長動力。