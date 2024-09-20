料聯儲局續大手劈息 人民幣見7.06 科技內房發力 港股重上萬八

隔晚聯儲局大手減息50點子，市場視為美國減息周期的開始；憧憬資金流向亞洲、風險資產受追捧，港股彈353點或2%，報18,013，創逾兩個月收市高；加上北水假後回歸，令成交增加至1,488億元。恒指、紅籌、國企和科指四大指數，全線升超過2%，較為進取的科指更升超過3.3%。
恒指7連陽 漲近九百點
不過，值得留意的是，恒指已經錄得7枝陽燭，並連升第五日，共漲905點。而收市後，更有科技股趁反彈配股，或影響市場氣氛。
大型科技股昨日有追捧，升幅在2-7%。京東(9618)升7.2%，美團(3690)也升4%。
美國減息，美匯指數下跌至100關附近，帶動離岸人民幣升至7.06水平。預料中資股利潤可獲帶動，也是推升港股原因。
人幣升值利好資產價 內房亮麗
料內房股資產將受惠人民幣升值，加上憧憬中央會有空間減息、降準，內房股升幅更在3-8%；萬科(2202)急升8.5%，華潤置地(1109)升7.8%，龍湖(960)也升7%；融創(1918)抽升7.6%。
港交所(388)表現突出，升8.7%；大型新股美的(300)獲國際基金認購，IPO業務有望回暖。
內地傳媒報道，中秋假期內地人跨省出遊和餐飲需求勁。海底撈(6862)急升7.2%；呷哺呷哺(520)多地客流大升兩倍，全日漲3.9%；九毛九(09922)炒高一成一。
快手減持套37億 或遏市場氣氛
但本港地產股在連日偷步上升後，表現一般，恒地(012)仍有2%進帳，信和(087)甚至輕微偏軟。風險胃納回升，避險公用股受壓。長建(1038)回吐2.3%。
收市後外電報道，快手(1024)股東DCM Ventures China Fund擬出售9,170萬股，每股介乎40.28元至41.13元，較收市價42.1元，折讓2.3%至4.3%，套現36.9億至37.7億元。