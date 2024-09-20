料聯儲局續大手劈息 人民幣見7.06 科技內房發力 港股重上萬八

隔晚聯儲局大手減息50點子，市場視為美國減息周期的開始；憧憬資金流向亞洲、風險資產受追捧，港股彈353點或2%，報18,013，創逾兩個月收市高；加上北水假後回歸，令成交增加至1,488億元。恒指、紅籌、國企和科指四大指數，全線升超過2%，較為進取的科指更升超過3.3%。

恒指7連陽 漲近九百點

不過，值得留意的是，恒指已經錄得7枝陽燭，並連升第五日，共漲905點。而收市後，更有科技股趁反彈配股，或影響市場氣氛。

大型科技股昨日有追捧，升幅在2-7%。京東(9618)升7.2%，美團(3690)也升4%。