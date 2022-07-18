斯里蘭卡危機｜斯里蘭卡2022年經濟將收縮逾6%

斯里蘭卡央行行長Nandalal Weerasinghe稱，目前政治不穩定和社會動蕩阻礙該國與國際貨幣基金組織（IMF）和雙邊債權人就金融救助進行重要磋商，而斯里蘭卡經濟今年可能收縮6%以上。

先前，斯里蘭卡首都科倫坡發生了持續數月的反政府示威活動，在抗議者衝進總統官邸和其他政府建築後，總統拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)上周被迫乘坐軍用飛機逃往馬爾代夫。上周四，拉賈帕克薩繼續前往新加坡，他在那裡通過電子郵件發表了辭職聲明。

雖然斯里蘭卡央行和財政部層面的技術性討論仍在繼續，但今年4月接任央行行長表示，與IMF就數十億美元救助方案進行的高級別磋商已陷入停滯。他說，斯里蘭卡迫切需要穩定的政治管理，才能推進與IMF就稅收和公共支出等關鍵結構性改革進行的討論，並從其他國家和多邊機構獲得短期過渡性融資，用於支付燃料、藥品和化肥等關鍵進口商品的費用。

受到美元加息、俄烏戰爭及政治腐敗等影響，斯里蘭卡陷入獨立後70年來最嚴重經濟崩潰。食品、電力和燃料短缺導致的物價飛漲更引發國內民怨沸騰，怒不可遏的人民紛紛上街起義，國內政局動蕩不安，總統拉賈帕克薩請辭流亡他國。這個人口約2,200萬人的國家，2021年人均GDP為4,157美元，目前外匯存底已然耗盡，欠債達510億美元，相當於人均欠債約2,300美元（約18,081港元），當地通脹率達57%。

早前斯里蘭卡政府已將漢班托塔港出租予中國招商局99年來抵債，該港距離亞洲至歐洲的主要航線僅6至10海里，是「一帶一路」的重要節點。