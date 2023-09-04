新世界中國逆市售逾百億人民幣住宅　近兩月住宅銷售按年增138.5%

內地近期連番出台利好房地產措施，使住宅銷售成交激增。新世界發展（017）宣布，集團在中國內地的住宅銷售逆市增長，七月及八月合約銷售額共逾41.5億元人民幣，按年增138.5%，今年首八個月銷售業績已超逾100億元人民幣。

大灣區及長三角市場貢獻91%收入 新世界指，在全國各地的住宅銷售業績中，粵港澳大灣區及長三角市場貢獻新世界中國91%營業收入，包括今年三月推出市場的廣州新世界耀勝尊府、加推的嶺南新世界等項目都有出色市場表現；位於廣州增城的新世界廣匯尊府，成交均價達每平方米36,000元人民幣，刷新區內紀錄；在華東市場，上海天匯璽項目第二次加推已隨即售罄；在北方市場，沈陽悅景‧新世界在七月至八月，蟬聯沈陽住宅銷售金額冠軍。而新世界中國的整體利潤率一直保持高水平，大灣區項目的毛利率達約60%。 廣州耀勝尊府累售25億元人民幣 此外，新世界指，業績亮眼源於集團在大灣區和長三角地區核心城市的前瞻佈局，有關地區的產業發展、人口結構等條件均較優越，具較高消費力和市場抗風險能力。集團亦憑生態圈優勢塑造旗艦項目，以耀勝尊府為例，與廣州地鐵合作發展，位於漢溪長隆地鐵站上蓋，是目前廣州市場較稀缺的地鐵TOD（公共交通導向發展）項目，一站式融合鐵路交通、K11 Select商業配套、住宅、城市綠化廣場，並連接長隆萬博商圈、長隆野生動物園，盡顯地段優勢，故今年三月開售以來，累計銷售已超過25億元人民幣。