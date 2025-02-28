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財經
2025-02-28 17:30:00

新世界中期核心盈利44億　短期債半年減94億　不派息

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新世界中期核心盈利44億，短期債務半年減少94億，不派中期息。(資料圖片)

新世界中期核心盈利44億，短期債務半年減少94億，不派中期息。(資料圖片)

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新世界(港交所：017)今日(28日)公告2024/25中期業績報告。截至去年底的6個月內，新世界收入為167.89億港元(下同)，按年跌1.6%；毛利按年下降8%至66.75億元，核心盈利44億元，按年跌18%，短期債務及總債務半年減少94億港元及51億港元，不派中期息。新世界績前逆市升0.84%，報4.82元。

新世界中期核心盈利44億，短期債務半年減少94億。(新世界業績截圖) 截至去年底的6個月內，新世界總資產則為4,275.71億。(新世界業績截圖) 截至去年底的6個月內，新世界總負債為2,109.25億。

股東應佔虧損為66.33億元

期內，股東應佔虧損為66.33億元，主要由於過去6個月宏觀市場變化，包括美國減息速度低於預期等。流動負債為808.7億元，較半年度前減少13.3%，總負債為2,109.25億，較半年度前減少4%；總資產則為4,275.71億，較半年度前減少約4%。來自持續經營業務的虧損為57億元。

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新世界表示，正嚴格控制成本，資本支出和行政及其他營運費用，分別按年減少約 35%及9%。集團又指，期內香港旅遊市場復蘇未如預期，尤其是歐美等地的長途市場，而中國內地及東南亞地區則大致保持穩定。雖然香港疲弱表現令經營毛利按年下跌，但中國內地及胡志明市的酒店錄得正面經營毛利增長。

上周發盈警已預告虧損

新世界上周五(21日)發盈警，預期截至去年12月底止6個月，持續經營業務的股東應佔虧損約66億至68億元，而持續經營業務核心經營溢利約為43.5億至45.5億元，按年跌15%至19%。

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