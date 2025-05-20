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財經
2025-05-20 11:28:00

新世界傳再融資逾600億　部分外資行拒參與　金管局了解原因

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新世界傳再融資逾600億，但部分外資行不再參與。(資料圖片)

新世界傳再融資逾600億，但部分外資行不再參與。(資料圖片)

新世界(港交所：017)債務情況被外界關注！有本地傳媒引述《Debtwire》報道，指新世界正籌組包括一筆634億元的主要用作為今年及明年到期債務再融資貸款，以及一筆為以尖沙咀Victoria Dockside(維港文化匯)作優先抵押的156億元新貸款，預計主要用於現有項目發展及償還債券，將由德銀承銷。

報道提及金管局正了解部分銀行不想參與新世界再融資的原因。(資料圖片)

報道提及金管局正了解部分銀行不想參與新世界再融資的原因。(資料圖片)

暫獲銀行允貸款200億元

報道提到，前述的再融資貸款，至今暫獲銀行貸款承諾約200億元。然而，部分持有少量新世界無抵押貸款的非內地及香港銀行，要求新世界按時還款，意味著不想參與再融資。金管局正與有關銀行開會，了解其想退出的原因。金管局發言人回應稱，不評論個別機構事宜。

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滙豐中行據報已承諾參與再融資

報道亦提到，新世界上月至少獲得中國銀行(港交所：3988)及滙豐(港交所：005)等承諾參與再融資貸款，並獲得母企周大福(港交所：1929)為再融資提供不具法律約束力的安慰函，以示對新世界的支持。有關貸款籌組將於6月底結束。

另外，瑞銀指新世界未有在上周五(16)限期前贖回總額3.45億美元(折約27億港元)的永續債，意味該筆永續債的票面息616日起將由6.15厘遞增至10.1厘，預期該公司股價對此有負面反應，以及影響再融資談判。新世界股價過去連跌5日，截至發稿時，最新報4.49元，微跌0.2%

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