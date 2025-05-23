新世界傳獲滙豐等10銀行允再融資200億　股價午後升9%｜港股異動(更新)

【5月23日更新】新世界(017)股價今日(23日)盤中走強，一度漲超6%，高見4.69元，最新升4.7%或0.21元，報4.63元，市值116.52億元。午後，新世界股價再升近9%，高見4.81港元，總市值121.06億元。
在消息面上，《彭博》昨日引述知情人士報道，指新世界已獲得包括滙豐(005)、恒生(011)及中銀(3988)等約10家銀行承諾，將參與其875億港元的貸款再融資，暫獲承諾授信逾200億元。
知情人士還補充，尚有其他的銀行也在進行內部審批，預計會在未來幾周最終敲定。
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新世界據報尋求875億元貸款再融資 暫獲滙豐等10銀行允授信逾200億元
【5月22日更新】新世界(017)的債務情況再次傳來新消息。《彭博》引述知情人士報道，新世界正為875億元的貸款進行再融資，目前已有約10間銀行完成內部審核並承諾參與。
邀逾50間銀行參與
報道指出，滙豐(005)、恒生(011)、渣打(2888)、中國銀行(3988)、東亞銀行(023)、富邦銀行(香港)、法國工商信貸銀行等多家金融機構，已完成內部審批程序，總計承諾的授信額度超過200億元。其他銀行仍在進行內部審核，預計將在未來幾周內最終敲定。
據悉，新世界這筆875億元的貸款將於6月底到期，目前已邀請逾50間銀行參與再融資，希望在6月底前達成協議。部分銀行則在觀望向新世界貸款較多的同業是否加入後，才決定是否批出自己的貸款。
新世界面臨著在6月底前完成再融資協議的壓力。此前，瑞銀指出，新世界未能在上周五的限期前贖回總額3.45億美元(約27億港元)的永續債，意味著該筆永續債的票面息將於6月16日起由6.15厘遞增至10.1厘，預期該公司股價將受到負面影響，並影響再融資談判。新世界股價連日受壓，周四收報4.42元，市值111.24億元。