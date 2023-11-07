新世界全港首創區塊鏈平台River Chain獲獎　一年吸逾400公司加入

新世界發展宣布，旗下區塊鏈平台River Chain在由政府資訊科技總監辦公室策動舉辦的香港資訊及通訊科技獎中，於金融科技（科技應用方案）類別榮獲金獎。新世界指，River Chain運用區塊鏈技術，全港首創一站式平台處理建築供應商和分包商的融資，提升建築供應鏈市場的融資效率，並可追溯過往資料，省卻過往繁瑣的文件審批，加快有關公司，尤其中小企能從金融機構獲得現金流，從而在建造業界推動綠色金融發展。

現時區塊鏈技術廣泛應用於生活之中，有平台看準區塊鏈技術，應於建築供應鏈市場中，簡化建築供應鏈融資，更以此獲得香港資訊及通訊科技獎金獎嘉許。

River Chain於去年成立，截至今年9月，已有逾400間建築、銀行和其他相關行業的公司加入。作為區塊鏈平台，River Chain能無縫連接建築分包商和供應商，與銀行和貸款人等資金提供方，透過從用戶收集的數據，運用區塊鏈技術創建完整且可追溯的「單一真實消息來源」，讓金融機構能即時在平台內，獲取分包商和供應商既透明又全面的記錄，加快融資流程，為許多分包商和供應商在獲取發票融資、應收帳融資、採購融資和綠色融資方面提供協助。

本港建築供應鏈市場估值近4千億港元

據新世界集團估算，本港的建築供應鏈市場估值近4,000億港元，但過往資金流動是市場痛點。River Chain整合了過往碎片化的建築供應鏈，使中小型的供應商和分包商更容易獲得融資選項，以及有機會獲得更低的貸款利率，令極需日常現金流的中小企毋須再以較高的利率，負擔貸款來為其訂單提供融資，窒礙業務發展。

新世界發展總經理（科技創新）黃振南表示，非常榮幸於今年香港資訊及通訊科技獎中，獲得金融科技（科技應用方案）類別的金獎，證明River Chain和新世界發展在金融科技、建築供應鏈市場上帶來的轉型及影響，未來公司會繼續致力在物業科技、金融科技領域取得更多突破，為建築、物業發展等範疇帶來更多創新發展。