新世界六連挫失21% 港股靜待議息 成交3個月低

恒生指數昨收市報19,864點，升164點或0.8%，重越20天移動平均線(昨處19,730點)；國企股指數報7,180點，升5點或1.1%；恒生科技指數報4,468點，升79點或1.8%。A股亦造好，上證綜合指數漲0.6%，至3,382點。 港股通連續兩日吸資，昨淨買入20.71億元，兩日累吸約百億元。中國移動(941)及建設銀行(939)分別淨買入5.85億元及2.76億元，吸資最多。另外，速騰聚創(2498)及晶泰控股(2228)成新晉北水愛股，昨分別淨買入7,056.1萬元及1.15億元。

大新料恒指明年上試23100點

大新金融集首席經濟及策略師溫嘉煒認為，主要央行減息前景不確定，加上特朗普經濟及貿易政策及地緣政局緊張等，預期恒指暫時在17,000點有一定支持，若穩經濟及樓市措施令經濟增長回穩，並有效地推動企業盈利前景，或有助恒指於明年上半年上試23,100點；而高股息率、內需消費及國策支持相關板塊前景或較正面。

新世界：網上流傳公司不實謠言

另外，連跌多日的新世界昨發聲明指，得悉網絡上流傳一些關於公司不實猜測和謠言，重申公司全面遵守所有披露要求，並向投資者和股東提供及時和適當消息。集團將一如以往，致力執行現有的公司策略。