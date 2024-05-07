新世界再夥央企拓北都項目 涉2千伙 明年動工

繆建民 (後排右三)、鄭志剛(後排左三)、李百安 (後排右二)、馬紹祥(後排左二)、張軍立(後排右一)及劉富強(後排左一)見證下，蔣鐵峰(前排右)及薛南海(前排左)簽訂《北部都會區粉嶺北項目合作協議》。

項目位於粉嶺北新發展區，佔地約15萬方呎，地點鄰近已發展成熟的粉嶺/上水新市鎮，總可建樓面面積逾100萬方呎，其中商用樓面逾18萬方呎。地皮已獲《北部都會區行動綱領》納入「口岸商貿及產業區」，是北部都會區內首個進入工程階段的新發展區，將會是區內最大型的商住項目。

新世界發展(017)公布，與招商局蛇口工業區控股宣布簽訂《北部都會區粉嶺北項目合作協議》，將聯手發展粉嶺北新發展區目前最大型的商住項目，料提供不少於2,000伙住宅單位，預計明年初動工。集團稱，項目配合口岸商圈及新興產業基地等發展，可與新田科技城創科產業發揮協同效應。

是次合作協議在招商局集團董事長繆建民、新世界發展行政總裁鄭志剛、招商局集團副總經理李百安、新世界發展執行董事兼首席營運總監馬紹祥、招商局集團總經理助理、董事會秘書、集團辦主任張軍立及新世界發展首席財務總監劉富強見證下，由招商蛇口董事長蔣鐵峰及新世界發展執行董事薛南海簽署。

鄭志剛表示，新世界在北都擁有1,500萬方呎土地儲備，將透過不同途徑，加快釋放農地的價值，積極配合國家規劃，為北都發展注入更多動力。繆建民表示，招商局一直關注北部都會區的發展機會，雙方透過通力合作，打造央企與港資合作標杆，實現優勢互補、互利雙贏、共同發展的戰略目標，共同推動香港的長期繁榮與穩定。