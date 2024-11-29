新世界再換CEO　馬紹祥即日起以「個人原因」辭任　黃少媚接捧月薪逾98萬元(更新)

【16:40更新】新增新世界任命黃少媚為行政總裁

新世界發展(017)自9月底鄭志剛請辭後，事隔約2個月據報再次更換行政總裁(CEO)。《彭博》引述消息人士報道，出任新世界行政總裁僅兩個月的馬紹祥將會卸任，由其他人士出任新世界的行政總裁。消息導致新界世股價午後急跌約6%後停牌。據悉馬紹祥的位置，將由新世界執行董事、主管內地業務的黃少媚接任。

新世界在收市後發通告，表示馬紹祥由即日(29日)起因「個人原因」辭任新世界發展執行董事兼行政總裁職務，而新世界行政總裁一職，由現任執行董事兼新世界中國地產有限公司行政總裁黃少媚接任，全面負責公司在香港與內地的業務，固定任期為3年，即日起生效。新世界感謝馬紹祥對集團的貢獻。