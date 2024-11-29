新世界再換CEO　馬紹祥即日起以「個人原因」辭任　黃少媚接捧月薪逾98萬元(更新)

【16:40更新】新增新世界任命黃少媚為行政總裁
新世界發展(017)自9月底鄭志剛請辭後，事隔約2個月據報再次更換行政總裁(CEO)。《彭博》引述消息人士報道，出任新世界行政總裁僅兩個月的馬紹祥將會卸任，由其他人士出任新世界的行政總裁。消息導致新界世股價午後急跌約6%後停牌。據悉馬紹祥的位置，將由新世界執行董事、主管內地業務的黃少媚接任。
新世界在收市後發通告，表示馬紹祥由即日(29日)起因「個人原因」辭任新世界發展執行董事兼行政總裁職務，而新世界行政總裁一職，由現任執行董事兼新世界中國地產有限公司行政總裁黃少媚接任，全面負責公司在香港與內地的業務，固定任期為3年，即日起生效。新世界感謝馬紹祥對集團的貢獻。
新世界下午挫逾6%後停牌
《彭博》報道登出後，新世界(017)股價午後跌幅擴大，現報6.41元，跌幅逾6%，暫成交9,854萬元，其後宣布停牌，停牌前股價報6.43元，跌約6%或0.41元，成交1.13億元。
鄭家純：適時作階段性改變
對於新世界再換行政總裁，集團主席鄭家純指，在檢視集團的發展方向後，瞭解到需要適時作階段性改變，行政總裁的角色也需調整，他十分高興覓得更適合的人選來擔此重任。
鄭家純相信，憑藉黃少媚豐富的地產及企業管理經驗，以及她在香港與內地地產開發及投資管理的卓越成就，期待她在集團未來的管理發展及協同效應上發揮更重要的作用。
此外，新世界還公布委任何智恒和劉富強為執行董事。
黃少媚月薪逾98萬元 每年獲36萬董事袍金
據新世界網頁介紹，黃少媚在2015年10月加入新世界，擔任新世界中國地產有限公司副行政總裁，並於2020年5月出任新世界執行董事。她擁有超過20年房地產經驗，長期擔任中國內地城市基礎建設、城市規劃及更新的顧問，向內地政府提供專業建議。
另外，黃少媚是第十七批「廣州市榮譽市民」，現任中華人民共和國人民政治協商會議廣東省委員會(廣東省政協)委員、常委及港澳台委員會副主任。
根據新世界通告顯示，黃少媚每年可獲36.2萬元的董事袍金，同時可獲取酬金包括每月薪金984,880 元、酌情性質的花紅及其他福利及津貼。