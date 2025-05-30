新世界再融資875億 傳鎖定四成貸款

新世界發展(017)上周初傳出正尋求在6月底前為875億元貸款進行再融資，這項被視為香港史上規模最大的企業再融資交易昨再傳出新進展。外電引述消息指，本地銀行家高度關注這筆交易，而最新銀行向新世界承諾再融資的金額已達350億元，即佔總額的四成，並相信在未來數天至數周會有更多銀行作出承諾。

新世界昨收報4.61元，升0.06元或1.3%，市值116億元。

涉50銀行 風險高CEO須介入

《彭博》報道指，至少有12家銀行合共向新世界承諾逾200億元的再融資，當中包括中銀香港(2388)、滙豐銀行、渣打銀行、東亞銀行(023)、富邦香港、恒生銀行(011)及法國工商銀行。參與再融資談判的銀行數目據悉涉及50家，當中中國、日本及新加坡的幾間頂尖銀行則正處於批核的最後階段，亦有部分正等待其他信貸敞口較大的機構簽署承諾後，才能獲得內部批准。

早前有消息指出，有部分持有小量新世界無抵押貸款的非中港銀行要求立刻還款，金管局因此須與相關銀行了解情況。