新世界向新加坡基金出售長沙灣地皮權益 一連兩日由星資接香港資產

新世界發展（017）昨天公布，與新加坡基金Ares SSG Capital組成合營公司，由雙方分別各佔49%及51%股權，以持有及發展新世界旗下長沙灣永康街地皮，Ares SSG Capital需注入30.79億元認購股份作合營公司資本，集團變相出售地皮控制權。

根據公告，Ares SSG Capital將於認購完成、今年底及明年3月20日分三期以現金支付30%、20%及50%認購股份代價。新世界更向Ares SSG Capital授出認沽期權，倘新世界違反協議將日後落成物業拆售，以及物業落成面積與雙方協定物業可售面積差距超過5%，Ares SSG Capital有權要求新世界以不高於約34.63億元購回合營公司股權。

新世界發展首席財務總監劉富强表示，集團十分歡迎Ares SSG成為永康街項目的策略性投資夥伴。新世界發展對九龍西的發展前景充滿信心，並早已作出超前部署，集團於未來數年將有多個頂級商業項目於長沙灣這個策略性商貿地段陸續落成，並會與Ares SSG及其他商業夥伴緊密合作，攜手構建九龍西新核心商業 區內首個大型「甲廈商圈」，以滿足市場對區內全新甲級商廈的殷切需求，並為九龍西的發展注入新動力。

Ares SSG主席兼首席執行官黃正謙表示，很高興能與香港其中一家領先的地產發展商聯手，發展這個潛質優厚的項目。Ares SSG在12個亞太地區市場的投資業務擁有悠久歷史，成績斐然，而房地產投資一直是當中重要投資版塊之一，期待與新世界發展合作，並善用Ares SSG在區內房地產投資方面的豐富經驗， 共創佳績。