新世界夥招商蛇口拓北都首個商住項目　涉2300伙設110萬呎商場

新世界發展(港交所：017)與招商蛇口工業區控股股份有限公司今(21日)舉行動工儀式，共同發展北部都會區首個「PAVILIA COLLECTION」大型商住項目。該項目將提供約2,300伙住宅，並設有區內最大型商場，總樓面面積逾110萬平方呎，與新田科技城的創科產業形成協同效應，以進一步釋放農地價值。

地段 配套 優越 具收藏價值 項目位於粉嶺馬適路，鄰近發展成熟的新市鎮，坐擁鐵路優勢，交通配套完善，商業及公用設施齊備，已獲《北部都會區行動綱領》納入「口岸商貿及產業區」，成為區內首個進入工程階段的新發展區。新世界有意將項目打造成不僅是理想居所，更是具「收藏價值的匠心精品」，預計將為北都注入新活力，推動區域經濟及社會發展。

新世界黃少媚： 加快釋放 農地價值 新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚(圖左五)表示，集團在北部都會區擁有1,400萬平方呎土地儲備，動工儀式標誌集團在北都發展踏入重要里程碑，未來將加快釋放農地價值。這些土地位於優質地段，毗連新田科技城等發展樞紐，新世界會引入戰略合作夥伴，提升整體發展潛力，加快資金回籠。 招商蛇口董事長蔣鐵峰(圖右五)指，北都是香港融入國家發展的重要舉措，香港未來的新引擎，今次項目的開工，展現了公司與新世界共同願景及對北都發展的承諾。

動工儀式由多位高層主持，除了蔣鐵峰和黃少媚外，還有招商蛇口財務總監余志良、新世界發展執行董事兼物業發展主管薛南海等，標誌著項目正式進入建設階段。