新世界年蝕171億不派息 核心賺69億 對再融資能力有信心

新世界指，截至6月底止可動用資金合共約463億元，包括現金及銀行結餘約280億元及可動用的銀行貸款約183億元。集團已與現存的借貸人再融資 75.84億元銀行貸款，及新造銀行貸款達約23.26億元。集團指，一直積極與現有借貸人以合理的費用就現存的尤其於一年內到期之銀行借貸進行磋商。按集團過往和銀行的關係及其成功再融資貸款的經驗及遵守銀行規定，公司管理層相信有能力對將到期銀行貸款再融資，以及按需要取得新的銀行信貸額。

新世界發展(017)公布6月底止全年虧損171.26億元，上一個年度則賺35.01億元；來自持續經營業務的股東應佔虧損為118.07億元；核心經營溢利68.98億元，下降18%。期內投資物業公平值虧損31.46億元，按年大升5.1倍；其他虧損49.785億元，上年度同期賺19.17億元。集團期內收入357.82億元，少34.4%；毛利128.49億元，跌21.9%；每股虧損4.6元；集團不派末期息，上年度派發0.3元。

集團去年度香港物業發展收入24.12億元，分部業績4.99億元，物業銷售貢獻主要來自住宅項目傲瀧及名鑄，及位於荔枝角道888號的甲級寫字樓項目。於香港應佔物業合同銷售為約15.09億元。於6月底止，集團在香港的待售住宅單位合共2,039個，其中銷售團隊主理的項目住宅單位佔545個。集團香港未入帳的應佔物業合約銷售收入中，111.94億元將於2025及2026財政年度入帳，預計2025及2026財政年度入帳的主要項目包括柏傲莊三期、傲瀧、天瀧及泰峯。

K11 MUSEA 銷售額升 17%

至於K11 MUSEA 銷售額及總客流量期內分別上升17%及20%，增長主要由奢侈品消費、熱門餐飲組合及文娛活動帶動。K11 Art Mall同樣受惠「文化商圈」模式，加上不斷引入人氣品牌，期內銷售額及人流分別多16%及10%。集團又指，未來4年，七大國際奢侈品品牌將啟動升級，於K11 MUSEA擴大其業務版圖，總面積將超過3萬方呎。