新世界據報為籌875億貸款　再抵押核心資產「維港文化匯」

據《彭博》報道，面臨財務壓力的新世界(017)為了籌組總值875億港元的再融資貸款，再度以尖沙咀的K11 Musea和瑰麗酒店等構成的維港文化匯(Victoria Dockside)作為次級抵押品。據悉，維港文化匯被視為新世界核心資產之一，總樓面約300萬平方呎，估值約880億港元，佔公司總資產的約20%。同時，母公司周大福企業提供了「安慰函」(letter of comfort)以示對新世界的支持，但該函件可能不具法律約束力。

指周大福 向貸款 提供「安慰函」 報道指出，這筆875億元的再融資貸款中，634億港元將用於今年及明年到期的債務再融資，餘下約241億港元則用於2027年及以後到期的債務再融資。該總額較最初擬籌組的845億元有所增加。而為獲得875億元貸款，新世界必須先獲得一筆156億元的新貸款，並以維港文化匯作抵押。

新世界上周已傳出以維港文化匯為抵押品，獲取銀行提供156億港元貸款。此外，彭博引述消息指，新世界擬安排銀行代表前往內地視察已抵押的物業。 此前，新世界曾發表聲明，稱得悉網絡上流傳一些關於公司的不實猜測和謠言。集團重申，將全面遵守所有披露要求，並向投資者和股東提供及時、適當的消息，並將繼續執行現有的公司策略。