新世界旗下內地物業旗艦發行中國內地首單CMBS　發行規模達10億人民幣

CMBS發行增固定利率債務比率

近年中央政府高度重視企業優化資產工作，鼓勵加快推進整合資產，積極擴大有效投資。是次中金．新世界雲門CMBS的成功發行，體現集團整合資產的決心，有助中長期融資渠道的持續多元化健康發展。CMBS發行亦符合新世界的財務管理策略，增加固定利率債務比率，有助於集團對沖利率風險。

新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚女士表示，集團始終看好中國城市的建設與發展，致力於發掘城市的不同底蘊，並打造了眾多有口皆碑的頂級商業綜合體和大型生活社區；是次CMBS的成功發行，是集團充分釋放商業地產項目資產價值及優化現有資產的新嘗試。