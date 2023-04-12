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財經
2023-04-12 10:58:34

新世界旗下內地物業旗艦發行中國內地首單CMBS　發行規模達10億人民幣

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新世界旗下內地物業旗艦發行中國內地首單CMBS，發行規模達10億人民幣。(新世界)

新世界（017）宣布，旗下內地物業旗艦新世界中國，在深圳證券交易所發行中國內地首單商業房地產抵押貸款支持證券（CMBS）—「中金．新世界雲門商業資產支持專項計劃」，項目發行規模為10.01億人民幣，優先級信用評級為AAAsf，發行票面利率為3.5%。

 

CMBS發行增固定利率債務比率

近年中央政府高度重視企業優化資產工作，鼓勵加快推進整合資產，積極擴大有效投資。是次中金．新世界雲門CMBS的成功發行，體現集團整合資產的決心，有助中長期融資渠道的持續多元化健康發展。CMBS發行亦符合新世界的財務管理策略，增加固定利率債務比率，有助於集團對沖利率風險。

新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚女士表示，集團始終看好中國城市的建設與發展，致力於發掘城市的不同底蘊，並打造了眾多有口皆碑的頂級商業綜合體和大型生活社區；是次CMBS的成功發行，是集團充分釋放商業地產項目資產價值及優化現有資產的新嘗試。

位處廣州四鐵交匯

是次目標項目為廣州新世界．雲門NEW PARK的購物中心及車位部分。新世界．雲門NEW PARK地理位置優越，比鄰機場及兩大城市主幹道，是廣州少有的四地鐵交匯旺地，輻射範圍涵蓋白雲、從化、黃埔等多區。超過170個品牌匯聚於此，加上多元業態組合、原創IP活動，讓顧客每次到達雲門NEW PARK都能享受新的感官體驗。自2018年開業以來，雲門NEW PARK日均客流超過10萬，為城市持續注入商業活力。

雲門NEW PARK長期遵循集團「創造共享價值」理念，通過創意、藝術、創新等方式將公益和商業結合，如打造紙趣橫生環保主題展、每年積極響應「地球一小時」熄燈活動、與偉博基金合辦「奇妙星空市集」慈善公益夜等，傳遞可持續發展的理念和力量。

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