新世界旗下Eureka Nova舉辦Web3創新挑戰賽　逾300初創企業參與

新世界旗下支援初創企業的開放式創新平台「Eureka Nova」，今日（8日）舉行「新世界創新挑戰賽2023」，今屆比賽分別聚焦於Web3及可持續發展，吸引約300間來自外國、中國內地及香港的初創參加，當中Web3比賽與本港風險創投公司「Newman Capital」首度合辧。

在Web3比賽中，10間入圍爭冠的初創分別來自香港、加拿大及新加坡，競逐總值160萬港元的投資及與新世界生態圈各種業務合作的機會，最後由，Web3初創公司「Bloom Rewards」勝奪冠。「Bloom Rewards」是創新的 Web3消費獎勵平台，在銀行和商戶優惠之外，提供使用信用卡在全球合作商戶消費時，賺取加密貨幣和 NFT的獎賞。

新世界創新挑戰賽以Web3為主題

新世界發展開放創新平台Eureka Nova主管黃振南指，Eureka Nova一直為有潛力的初創，提供與新世界生態圈合作解決商業問題的機會，今屆創新挑戰賽以Web3為主題之一，正是為了把握最新科技趨勢，物色具顛覆市場潛力的初創合作，推動香港Web3及創科發展。

Newman Capital創始人兼執行合夥人賴譽芹按示，Web3 科技將顛覆現有商業世界，開展一個新時代，很高興看到本地Web3變得更有色彩，深信新世界創新挑戰賽可以成為香港 Web3 創業家的起點。

此外，是次活動亦有舉行專題研討環節，雲集創科業界的專家、投資者等，分別就兩個議題，包括Web3在香港的未來發展及挑戰、粵港澳大灣區的機遇，互相交流看法；亦有7間參與Eureka Nova「大灣區加速器計劃」的初創，亦於活動期間展示其人工智能及機械人科技的產品技術。