新世界核心盈利升21%全年共派0.76元息　鄭志剛：財務穩健無集資需要

展望未來，新世界發展稱，在環球經濟前景不明朗的情況下，加息周期或已接近尾聲。於2024財政年度，集團將繼續分階段推出6個住宅項目，共提供超過3,000個單位。集團亦將繼續推售甲級寫字樓項目，包括南商金融創新中心剩餘單位，以及長沙灣永康街、瓊林街等項目。集團亦積極探索各項業務的策略選擇，以釋放個別業務單位的價值；明確集團公司各自的策略重點，以為股東帶來最大回報；又指集團現時財務穩健，可預見將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。

截至6月底，集團香港未入賬之應佔物業合約銷售收入當中，46.35億元及72.19億元將分別於2024及2025財政年度入賬。預計2024財政年度入賬的主要項目包括傲瀧及柏蔚山，預計2025財政年度入賬的主要項目包括柏傲莊三期。

年內，集團本港的物業發展收入為167.55億元，分部業績為33.94億元，物業銷售貢獻主要來自住宅項目柏傲莊一至二期。香港投資物業收入30.87億元及分部業績為22.63億元，分別增長10%及7%，主要受惠於K11 MUSEA、K11 Art Mall，以及K11 ATELIER King’s Road之營運效率提升及租用率改善。

期內，收入952.14億元，按年增長39.58%。核心盈利110.11億元，升21%。香港應佔物業合同銷售88.59億元，內地整體物業合同銷售額約151.3億元人民幣，以大灣區為首的南部地區及長三角地區為首的東部地區貢獻超過94%。

鄭志剛： 絕對無集資需要，不供股不配股

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，儘管今年外來挑戰多，集團全年業績依然錄得不錯表現，今個財年核心盈利升21%，全年整體溢利僅微跌5%；他強調，集團財政實力雄厚，現金流及可動用資金達940億港元，公司絕對無集資需要，不供股不配股，而集團最壞時間已過，明年逐步進入收成期，多個大型投資項目例如11 SKIES，深圳K11 Ecoast等，均進入最後工程階段，未來需要投放的資本開支將大幅減少，由23財年的240億港元減至24財年低於150億港元；項目落成後，亦逐步為集團帶來龐大及持續的租金收益，目標於2026年，經常性收益及物業發展收益各佔一半。

鄭志剛預告，企業行動陸續有來，透過不同形式釋放業務價值，提升股東回報，集團亦考慮回購債券，包括永續債，高息環境下是回購最好時機，以低於面值的價錢回購，能為公司帶來利潤及降低負債率。

冀政府分階段減辣

鄭志剛又指，集團明年分階段推6個新盤，全屬市區優質地段，總共約3,000伙。對於近期很多聲音希望政府減辣，鄭志剛認為現時樓市情況，跟當年引入辣招時完全不同，希望政府能夠因應市場環境變化而減辣，政府可分階段適量放寬辣招，幫助首置上車族、想換樓的小家庭減輕財務負擔，有助他們圓買樓夢

另外，鄭志剛相信北部都會區將是香港未來的經濟引擎，而早前集團接納標準補地價機制，發展粉嶺北一幅有100萬呎總樓面面積（GFA）的用地，因價錢合理、地積比較最初升18倍及基建配套齊備，可以很快加以發展。目前集團正進行大規模農地轉換，現時有7幅農地，目標是四年內陸續轉換撥入土儲，GFA共300萬平方呎，加上中長期計劃，GFA共有1,300萬平方呎。

K11 MUSEA夜市帶動人流升30% 助推動夜經濟

鄭志剛希望官、商、民可一同構思新搞作及亮點，吸引內地及海外優質旅客之餘，亦帶動港人留港消費，突出香港作為國際盛事之都形象，再次成為亞洲以至全球的旅遊熱點。

上周五開始的K11 MUSEA夜市是一個好的起點，人山人海，旺丁旺財，更帶動K11 MUSEA人流比之前一個星期上升30%。雖然香港整體零售表現反覆，但K11一枝獨秀，K11 MUSEA及K11 ART MALL銷售額創歷史新高，今個財年與去年同期比較，MUSEA大增84%，Art Mall都增加82%。當中K11 MUSEA跑贏全行，今年上半年人流比起去年同期大升67%。內地物業銷售受惠於政府放寬調控

內地物業銷售受惠於政府放寬調控

鄭志剛又指，希望官、商、民可一同構思新搞作及亮點，吸引內地及海外優質旅客之餘，亦帶動港人留港消費，突出香港作為國際盛事之都形象，再次成為亞洲以至全球的旅遊熱點。

上周五開始的K11 MUSEA夜市是一個好的起點，人山人海，旺丁旺財，更帶動K11 MUSEA人流比之前一個星期上升30%。雖然香港整體零售表現反覆，但K11一枝獨秀，K11 MUSEA及K11 ART MALL銷售額創歷史新高，今個財年與去年同期比較，MUSEA大增84%，Art Mall都增加82%，當中K11 MUSEA跑贏全行，今年上半年人流比起去年同期大升67%。