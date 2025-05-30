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財經
2025-05-30 10:45:28

新世界物業銷售續增吸金近250億港元　達全年目標逾95%

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新世界物業銷售續增吸金近250億港元　達全年目標逾95%

新世界發展與上海黃浦區人民政府簽署戰略合作協議。圖為上海市黃浦區委副書記、區長徐惠麗，副區長沈丹娜，新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚及新世界中國運營總裁陳耀豪。

新世界發展有限公司積極推動地產本業發展，在中國內地及香港業務均取得持續增長，財年至今整體合約銷售約248億港元，佔集團全年銷售目標逾95%。香港港島南區超級豪宅項目「DEEP WATER PAVILIA滶晨」短短三日成功標售19伙，合共套現逾11億港元，並創下三大超級豪宅新市場紀錄。

內地住宅銷售報捷 全年吸金134億元人民幣

隨著經濟穩步復甦及房地產市場回暖，新世界發展加快銷售工作，內地全年銷售目標，亦由原定的110億元人民幣調升至140億元人民幣。截至526日，本財年實現合約銷售約134億元人民幣，佔調升後的目標逾95%，加快資金回籠速度。新世界中國今年15月合約銷售達到64.5億元人民幣，為去年的1.86倍。在內地傳統「紅五月」旺季，新世界中國於51日至512日合約銷售亦較去年五一黃金周增長15%，充分反映內地市場對高品質住宅的殷切需求。

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在五一黃金周期間，位於廣州的新世界．天馥加推全新單位發售，推出市場不足半小時已告售罄，成績驕人。廣州東部的新世界星輝同樣表現出色，新一期推售的樓盤目前已售出90%單位。該項目更於今年14月榮膺永寧片區銷售面積、銷售金額和銷售數量「三冠王」。此外，瀋陽悅景新世界穩居和平區私人住宅銷售金額榜首，瀋陽市排名第二，持續領跑區域高端市場，亦印證集團高品質發展策略取得顯著成效。

在五一黃金周期間，廣州新世界．天馥加推全新單位發售，推出市場不足半小時已告售罄，銷情理想。 港島南岸第5A期超級豪宅「DEEP WATER PAVILIA 滶晨」短短三日成功標售19伙，合共套現逾11億港元。 新世界發展與上海黃浦區人民政府簽署戰略合作協議。圖為上海市黃浦區委副書記、區長徐惠麗，副區長沈丹娜，新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚及新世界中國運營總裁陳耀豪。

超級豪宅「DEEP WATER PAVILIA 滶晨」 3日共套現逾11億港元

新世界發展夥拍帝國集團、資本策略、麗新發展及港鐵共同打造的港島南岸第5A期超級豪宅項目「DEEP WATER PAVILIA 滶晨」，提供447個住宅單位，戶型多元化，涵蓋2房至4房標準單位及精選特色戶。項目在短短三日火速售出19伙面向深水灣珍藏大宅，合共套現逾11億港元，每伙平均成交價近5,850萬港元，平均呎價近4萬港元，並創下本年度首個單日標售逾10億港元超級豪宅新市場紀錄。

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與此同時，由集團夥拍遠東發展打造的「THE PAVILIA FOREST柏蔚森」位處啟德跑道住宅區最前席，三面環海，自開售以來吸引眾多大手投資客及外籍買家入市。截至今年529日，「柏蔚森」累計售出576伙，套現近40億港元，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。

至於港島核心國際級大型文化綜合地標豪宅「STATE PAVILIA皇都」，同樣受名人及大手買家追捧。截至今年529日，全盤累計售出319伙，佔可售單位近92%，平均呎價約2.2萬港元，銷情理想。以價單形式售出單位中，近80%買家選用即供付款，套現逾35.8億港元，當中不乏名人、外籍買家及大手豪客，銷情非常理想，成「首季新盤吸金皇」，冠絕全港首季新盤。

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