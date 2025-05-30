新世界物業銷售續增吸金近250億港元　達全年目標逾95%

隨著經濟穩步復甦及房地產市場回暖，新世界發展加快銷售工作，內地全年銷售目標，亦由原定的110億元人民幣調升至140億元人民幣。截至5月26日，本財年實現合約銷售約134億元人民幣，佔調升後的目標逾95%，加快資金回籠速度。新世界中國今年1至5月合約銷售達到64.5億元人民幣，為去年的1.86倍。在內地傳統「紅五月」旺季，新世界中國於5月1日至5月12日合約銷售亦較去年五一黃金周增長15%，充分反映內地市場對高品質住宅的殷切需求。

新世界發展有限公司積極推動地產本業發展，在中國內地及香港業務均取得持續增長，財年至今整體合約銷售約248億港元，佔集團全年銷售目標逾95%。香港港島南區超級豪宅項目「DEEP WATER PAVILIA滶晨」短短三日成功標售19伙，合共套現逾11億港元，並創下三大超級豪宅新市場紀錄。

在五一黃金周期間，位於廣州的新世界．天馥加推全新單位發售，推出市場不足半小時已告售罄，成績驕人。廣州東部的新世界星輝同樣表現出色，新一期推售的樓盤目前已售出90%單位。該項目更於今年1至4月榮膺永寧片區銷售面積、銷售金額和銷售數量「三冠王」。此外，瀋陽悅景新世界穩居和平區私人住宅銷售金額榜首，瀋陽市排名第二，持續領跑區域高端市場，亦印證集團高品質發展策略取得顯著成效。

新世界發展夥拍帝國集團、資本策略、麗新發展及港鐵共同打造的港島南岸第5A期超級豪宅項目「DEEP WATER PAVILIA 滶晨」，提供447個住宅單位，戶型多元化，涵蓋2房至4房標準單位及精選特色戶。項目在短短三日火速售出19伙面向深水灣珍藏大宅，合共套現逾11億港元，每伙平均成交價近5,850萬港元，平均呎價近4萬港元，並創下本年度首個單日標售逾10億港元超級豪宅新市場紀錄。

與此同時，由集團夥拍遠東發展打造的「THE PAVILIA FOREST柏蔚森」位處啟德跑道住宅區最前席，三面環海，自開售以來吸引眾多大手投資客及外籍買家入市。截至今年5月29日，「柏蔚森」累計售出576伙，套現近40億港元，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。

至於港島核心國際級大型文化綜合地標豪宅「STATE PAVILIA皇都」，同樣受名人及大手買家追捧。截至今年5月29日，全盤累計售出319伙，佔可售單位近92%，平均呎價約2.2萬港元，銷情理想。以價單形式售出單位中，近80%買家選用即供付款，套現逾35.8億港元，當中不乏名人、外籍買家及大手豪客，銷情非常理想，成「首季新盤吸金皇」，冠絕全港首季新盤。