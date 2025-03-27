新世界發展業務更新　本月共2500伙住宅動工

承接北角「STATE PAVILIA皇都」和啟德「THE PAVILIA FOREST柏蔚森」的理想銷情，集團勢必把握機遇，加快資金回籠。集團部署年內推售的港鐵上蓋焦點項目黄竹坑港島南岸第5期，以及九龍城衙前塱道項目，已開始前期銷售部署工作，合共涉及約1,000伙。

該兩個位處西九龍核心地段的「BOHEMIAN COLLECTION」全新精品住宅項目，分別位於廣東道及官涌街，均鄰近貫通高鐵綫的柯士甸站，由香港西九龍高鐵站最快15分鐘車程直達大灣區。另外，西九龍社區配套成熟，加上鄰近多個藝文與商業地標，日常生活所需一應俱全。

新世界發展有限公司持續開展項目，積極推動業務增長，本月在香港共有2,500伙住宅動工，繼北部都會區首個「PAVILIA COLLECTION」大型商住項目上周動工後，兩個位處西九龍核心地段的「BOHEMIAN COLLECTION」系列亦已舉行動工儀式。

皇都成首季新盤吸金王

集團旗下香港物業銷售持續向好，當中住宅項目「THE PAVILIA FOREST柏蔚森」，截至周一(24日)為止，合共售出約540個單位，套現近40億元，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。至於豪宅「STATE PAVILIA皇都」，最近售出最後一個VICTORIA ZONE 三房一套連儲物室的單位，為726平方呎，售價約2,118萬元，呎價約2.91萬元，同類型單位悉數沽清。連同自1月以來透過招標售出23伙，全盤累售300伙，佔可銷售單位逾90%，套現逾33.7億元，料成今年市場「首季新盤吸金王」。

另外，「STATE PAVILIA皇都」基座零售地標 「STATE THEATRE by K11 」預計2027年啟用。商場樓高4層，樓面面積逾8萬平方呎，延續K11高端生活品牌理念，是全港首創將一級歷史戲院建築與零售巧妙結合，將活化成港島核心的文化零售大型綜合新地標。