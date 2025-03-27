新世界發展業務更新　本月共2500伙住宅動工

新世界發展有限公司持續開展項目，積極推動業務增長，本月在香港共有2,500伙住宅動工，繼北部都會區首個「PAVILIA COLLECTION」大型商住項目上周動工後，兩個位處西九龍核心地段的「BOHEMIAN COLLECTION」系列亦已舉行動工儀式。
「BOHEMIAN COLLECTION」西九龍全新精品住宅
該兩個位處西九龍核心地段的「BOHEMIAN COLLECTION」全新精品住宅項目，分別位於廣東道及官涌街，均鄰近貫通高鐵綫的柯士甸站，由香港西九龍高鐵站最快15分鐘車程直達大灣區。另外，西九龍社區配套成熟，加上鄰近多個藝文與商業地標，日常生活所需一應俱全。
承接北角「STATE PAVILIA皇都」和啟德「THE PAVILIA FOREST柏蔚森」的理想銷情，集團勢必把握機遇，加快資金回籠。集團部署年內推售的港鐵上蓋焦點項目黄竹坑港島南岸第5期，以及九龍城衙前塱道項目，已開始前期銷售部署工作，合共涉及約1,000伙。
皇都成首季新盤吸金王
集團旗下香港物業銷售持續向好，當中住宅項目「THE PAVILIA FOREST柏蔚森」，截至周一(24日)為止，合共售出約540個單位，套現近40億元，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。至於豪宅「STATE PAVILIA皇都」，最近售出最後一個VICTORIA ZONE 三房一套連儲物室的單位，為726平方呎，售價約2,118萬元，呎價約2.91萬元，同類型單位悉數沽清。連同自1月以來透過招標售出23伙，全盤累售300伙，佔可銷售單位逾90%，套現逾33.7億元，料成今年市場「首季新盤吸金王」。
另外，「STATE PAVILIA皇都」基座零售地標 「STATE THEATRE by K11 」預計2027年啟用。商場樓高4層，樓面面積逾8萬平方呎，延續K11高端生活品牌理念，是全港首創將一級歷史戲院建築與零售巧妙結合，將活化成港島核心的文化零售大型綜合新地標。
大灣區長三角市場齊發力
隨著政策強而有力支持和需求逐步釋放，內地樓市「止跌回穩」初見成效。「好房子」被寫入今年全國兩會政府工作報告，相關標準將會加快制定及落地，而新世界在市場回暖階段持續領跑。其中，廣州凱旋新世界全新一期住宅項目「廣粵觀邸」開盤即實現20億元人民幣銷售；位於白鵝潭CBD的新世界．天馥，多月蟬聯板塊來訪量及成交量榜首；廣州耀勝尊府榮獲番禺區成交均價榜首，印證廣泛的市場認可度。
此外，杭州新世界城市藝術中心的住宅部分「江明月朗園」已於去年底順利交付；北京新世界．麗樽項目也全數售罄，彰顯新世界品牌在高端別墅領域的卓越實力；瀋陽悅景．新世界加推全新單位應市，7天銷售超過2億元人民幣，再次成為瀋陽市場焦點，鞍山新世界．鉑鑄|悅璽應市加推，重現紅盤熱勢。
深圳西麗城市更新項目正式獲批
新世界發展在城市更新領域亦取得重要進展，深圳西麗城市更新項目已進入開發階段。商業物業方面，北京新景寫字樓、寧波新世界寫字樓順利售出，廣州嶺南新世界、瀋陽新世界等銷情理想。杭州新世界城市藝術中心的寫字樓及商業街預計於6月起逐步交付，預計今年底落成啟用。同時，「FRONT TOWER壹山」是項目唯一可供出售的寫字樓部分已正式推售。與此同時，深圳K11 ECOAST將於下月28日正式亮相，將進一步提升集團的經營性收入。