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財經
2025-05-29 14:56:17

新世界發展與上海黃浦區人民政府組戰略合作　項目命名K11 ELYSEA

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在K11 ELYSEA命名發布儀式上，上海市黃浦區人民政府與新世界發展有限公司簽署戰略合作協議，雙方將圍繞淮海路商圈展開深度合作。

在K11 ELYSEA命名發布儀式上，上海市黃浦區人民政府與新世界發展有限公司簽署戰略合作協議，雙方將圍繞淮海路商圈展開深度合作。

新世界發展有限公司旗下品牌K11日前在上海舉行項目命名發布儀式，公布位於上海的全新重點項目，命名為K11 ELYSEA。項目選址在以「東方香榭麗舍」見稱的淮海路核心地段，總建築面積近140萬平方呎，涵蓋文化零售、文化藝術空間及辦公大樓，將與2013年開業的K11首個內地項目上海K11購物藝術中心「隔街對望」，形成「雙子星」聯動效應，進一步拓展集團在上海的文化商業版圖。

延續「東方香榭麗舍」的時尚基因

K11 ELYSEA選址淮海路，將延續1930年代「東方香榭麗舍」的時尚基因，保留並整合選址中的歷史建築、法式紅磚建築及里弄住宅等，包括周邊警察局、消防局及可追溯至1900年代的老弄巷，將融合包豪斯及西方古典風格的上海現代主義注入新活力，打造文化藝術活動新空間。

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K11 ELYSEA相關設計模擬圖片

在命名發布儀式上，上海市黃浦區人民政府與新世界發展有限公司簽署戰略合作協議，由上海市黃浦區委書記杲雲、區委副書記、區長徐惠麗、副區長沈丹娜、新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚、新世界中國營運總裁陳耀豪、K11中國區首席執行官李偉文及眾多文化商業代表共同見證。根據戰略合作協議內容，雙方將圍繞淮海路商圈展開深度合作，當中新世界會發揮其品牌效應、商業營運經驗，提升淮海路商圈的發展。集團亦在儀式上宣布辦公空間K11 ATELIER首批重點合作意向客戶，Hermès大中華區總裁曹偉明與新加坡Rajah & Tann律師事務所上海代表處主任喬麗娜均有出席，表達與K11 ELYSEA合作的意向。

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Hermès大中華區總裁曹偉明與新加坡Rajah & Tann律師事務所上海代表處主任喬麗娜均有出席，表達與K11 ELYSEA合作的意向。 新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚致辭。 上海市黃浦區委書記杲雲致辭。 上海市黃浦區委書記杲雲、區委副書記、區長徐惠麗、副區長沈丹娜、新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚、新世界中國營運總裁陳耀豪及眾多文化商業領袖共同出席K11 ELYSEA命名發布儀式。

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