新世界發展與上海黃浦區人民政府組戰略合作　項目命名K11 ELYSEA

新世界發展有限公司旗下品牌K11日前在上海舉行項目命名發布儀式，公布位於上海的全新重點項目，命名為K11 ELYSEA。項目選址在以「東方香榭麗舍」見稱的淮海路核心地段，總建築面積近140萬平方呎，涵蓋文化零售、文化藝術空間及辦公大樓，將與2013年開業的K11首個內地項目上海K11購物藝術中心「隔街對望」，形成「雙子星」聯動效應，進一步拓展集團在上海的文化商業版圖。

延續 「東方香榭麗舍」的時尚基因

K11 ELYSEA選址淮海路，將延續1930年代「東方香榭麗舍」的時尚基因，保留並整合選址中的歷史建築、法式紅磚建築及里弄住宅等，包括周邊警察局、消防局及可追溯至1900年代的老弄巷，將融合包豪斯及西方古典風格的上海現代主義注入新活力，打造文化藝術活動新空間。