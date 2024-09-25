新世界百貨去年轉賺1331萬 維持不派息

新世界百貨(825)公布6月底止年全年利潤1,331.4萬元，上一個年度則蝕3.21億元；收益13.59億元，按年少8.4%；其他收益增4.1倍，至1.876億元；經營開支亦削近三成，至4.32億元；每股盈利0.008元，維持不派末期息。

新世界百貨今日收報0.248元，跌2.7%。

租金收入持平 其他收益飆 4 倍

集團期內收益以租金收入為主，佔43%，去年度租金收入5.85億元，多0.2%；其次為專櫃銷售佣金收入，佔32.1%，涉4.36億元，減9.2%；自營貨品銷售佔23.7%；而作為出租人的融資租賃利息收入則佔1.2%，涉1,640萬元，減6.8%。