新世界百貨去年轉賺1331萬 維持不派息

新世界百貨(825)公布6月底止年全年利潤1,331.4萬元，上一個年度則蝕3.21億元；收益13.59億元，按年少8.4%；其他收益增4.1倍，至1.876億元；經營開支亦削近三成，至4.32億元；每股盈利0.008元，維持不派末期息。
新世界百貨今日收報0.248元，跌2.7%。
租金收入持平 其他收益飆4倍
集團期內收益以租金收入為主，佔43%，去年度租金收入5.85億元，多0.2%；其次為專櫃銷售佣金收入，佔32.1%，涉4.36億元，減9.2%；自營貨品銷售佔23.7%；而作為出租人的融資租賃利息收入則佔1.2%，涉1,640萬元，減6.8%。
其他收益方面，去年大增4倍因來自終止確認租賃負債收益1.94億元，以及終止確認使用權資產收益淨額1.62億元。該等收益部分被註銷附屬公司虧損5,500萬元，以及應收融資租賃的終止確認及租賃修訂虧損和虧損準備淨額合計1,790萬元所抵銷。
至於集團期內投資物業公平值虧損擴大4.3倍，至1.19億元，主要由於上海市及武漢市的物業公平值減少所致。
集團指，未來將緊跟時勢，暢通線上線下消費循環，創新消費場景，進一步釋放消費潛力，以有力舉措確保推動業務的長期積極發展。