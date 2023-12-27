熱門搜尋:
李善均 新年 黎淑賢去世 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-27 11:35:00

新世界聯同潤地合作全港首個北都項目　約1800伙住宅擬明年動工

分享：
在中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室秘書長王松苗 (後排右二)、華潤(集團)有限公司董事長王祥明(後排中間)、新世界發展行政總裁鄭志剛(後排左二)、華潤置地有限公司董事會主席李欣(後排右一)及新世界發展執行董事馬紹祥(後排左一)見證下，華潤置地有限公司副總裁常穎(前排右)及新世界發展執行董事薛南海(前排左)簽訂全港首個《北部都會區項目合作協議》，聯手發展北部都會區內住宅項目，提供約1,800伙單位。

在中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室秘書長王松苗 (後排右二)、華潤(集團)有限公司董事長王祥明(後排中間)、新世界發展行政總裁鄭志剛(後排左二)、華潤置地有限公司董事會主席李欣(後排右一)及新世界發展執行董事馬紹祥(後排左一)見證下，華潤置地有限公司副總裁常穎(前排右)及新世界發展執行董事薛南海(前排左)簽訂全港首個《北部都會區項目合作協議》，聯手發展北部都會區內住宅項目，提供約1,800伙單位。

新世界發展（017）與華潤置地（1109）宣布，簽訂全港首個《北部都會區項目合作協議》，兩大集團將聯手發展北都區內住宅項目，約 1,800伙單位預計2024年動工。兩大集團指，項目布局將建構一個集優質生活、新興產業及文化休閒於一體的新核心商業區，配合高端專業服務和物流樞紐產業發展。

項目合作協議簽署儀式，在中聯辦秘書長王松苗、華潤(集團)有限公司董事長王祥明、新世界行政總裁鄭志剛、華潤置地董事會主席李欣及新世界執董馬紹祥見證下，由華潤置地副總裁常穎及新世界執董薛南海簽署，冀聯手協助港府加快北部都會區發展，為香港長遠經濟發展注入新動力。

Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖） Yahoo全年搜尋人氣榜，香港十大新聞事件（am730製圖）

鄭志剛：攜手合作讓新世界有更大發展優勢

新世界行政總裁鄭志剛表示，該集團在北部都會區擁有約1,500萬平方呎農地，把握先機爭取發展優勢對集團前景相當重要，今次與華潤置地攜手合作，建構全港首個北部都會區項目，讓集團擁有更大發展優勢，加速釋放農地價值，為股東創造最大價值之餘，亦配合國家規劃，全力支持北部都會區發展，協助香港建構新核心商業區。

李欣：協同推動香港經濟發展和民生改善

華潤置地董事會主席李欣表示，推動香港長期繁榮穩定是華潤置地不變的初心和使命。自2021年，香港特區政府大力推動北部都會區建設。因此，為搶抓北部 都會區發展的歷史機遇，華潤置地與新世界發展於2022年10月簽訂戰略合作協議超前佈局、共同探索開發北部都會區的潛在合作機會。隨著特區政府推動北部都會區發展的頂層架構日趨完善，雙方取得重要進展，成功推動元朗項目落地。希望雙方團隊將堅定目標、團結協作，充分發揮各自資源和能力優勢，確保項目高效率推進、高質量建設、高品質呈現，協同推動香港經濟發展和民生改善，更好融入國家發展大局。

Ad Block

新世界與潤地早於2022年10月已簽署北都項目合作意向書，探討共同開發區內農地的可行性，其中兩幅位於元朗南一帶的「高端專業服務和物流樞紐」，佔地近15萬平方呎的用地將先行發展，料明年動工，可建樓面面積共約72萬平方呎，提供約1,800伙住宅單位。據特區政府於2023年10月底公布的《北部都會區行動綱領》，把北都劃分為四大區域發展，除了「高端專業服務和物流樞紐」、分別為「創新科技地帶」、「口岸商貿及產業區」，以及「藍綠康樂旅遊生態圈」，建構為「國際創科新城」。

Ad Block
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受