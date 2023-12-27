新世界聯同潤地合作全港首個北都項目　約1800伙住宅擬明年動工

在中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室秘書長王松苗 (後排右二)、華潤(集團)有限公司董事長王祥明(後排中間)、新世界發展行政總裁鄭志剛(後排左二)、華潤置地有限公司董事會主席李欣(後排右一)及新世界發展執行董事馬紹祥(後排左一)見證下，華潤置地有限公司副總裁常穎(前排右)及新世界發展執行董事薛南海(前排左)簽訂全港首個《北部都會區項目合作協議》，聯手發展北部都會區內住宅項目，提供約1,800伙單位。

新世界發展（017）與華潤置地（1109）宣布，簽訂全港首個《北部都會區項目合作協議》，兩大集團將聯手發展北都區內住宅項目，約 1,800伙單位預計2024年動工。兩大集團指，項目布局將建構一個集優質生活、新興產業及文化休閒於一體的新核心商業區，配合高端專業服務和物流樞紐產業發展。 項目合作協議簽署儀式，在中聯辦秘書長王松苗、華潤(集團)有限公司董事長王祥明、新世界行政總裁鄭志剛、華潤置地董事會主席李欣及新世界執董馬紹祥見證下，由華潤置地副總裁常穎及新世界執董薛南海簽署，冀聯手協助港府加快北部都會區發展，為香港長遠經濟發展注入新動力。

鄭志剛： 攜手合作讓新世界有更大發展優勢 新世界行政總裁鄭志剛表示，該集團在北部都會區擁有約1,500萬平方呎農地，把握先機爭取發展優勢對集團前景相當重要，今次與華潤置地攜手合作，建構全港首個北部都會區項目，讓集團擁有更大發展優勢，加速釋放農地價值，為股東創造最大價值之餘，亦配合國家規劃，全力支持北部都會區發展，協助香港建構新核心商業區。 李欣：協同推動香港經濟發展和民生改善 華潤置地董事會主席李欣表示，推動香港長期繁榮穩定是華潤置地不變的初心和使命。自2021年，香港特區政府大力推動北部都會區建設。因此，為搶抓北部 都會區發展的歷史機遇，華潤置地與新世界發展於2022年10月簽訂戰略合作協議超前佈局、共同探索開發北部都會區的潛在合作機會。隨著特區政府推動北部都會區發展的頂層架構日趨完善，雙方取得重要進展，成功推動元朗項目落地。希望雙方團隊將堅定目標、團結協作，充分發揮各自資源和能力優勢，確保項目高效率推進、高質量建設、高品質呈現，協同推動香港經濟發展和民生改善，更好融入國家發展大局。