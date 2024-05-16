新世界與國企深業集團合作　攜手研北都及其他房產項目

新世界（016）宣布，與國企深業集團簽署戰略合作協議，雙方將以各自的資源優勢及豐富的發展經驗，共同研究及開發北部都會區內的創科及其他房地產項目。

新世界與深業開拓大灣區產業合作

新世界表示，是次戰略合作協議，在新世界發展執行董事兼首席營運總監馬紹祥及深業集團總裁王昱文見證下，由新世界發展首席財務總監劉富强及深業集團副總裁姚啟懷，於5月10日在深圳聯合簽署。

根據協議內容，雙方在深港產業創新及科技合作方面，共同探索新 發展方向及營運模式，開拓粵港澳大灣區產業合作的地標項目。雙方亦會聯合成立工 作小組，尋求全方位的合作機會。