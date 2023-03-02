新世界與華為發展簽訂戰略合作　研AI雲端技術應用地產行業

新世界（017）與華為宣布，簽署戰略合作備忘錄，將透過華為的人工智能（Artificial Intelligence）、雲端服務、大數據等技術，結合新世界在內地及香港地產行業的專長，以數碼轉型推動行業的可持續發展，如節能建築、低碳工地等，藉此推展PropTech（房地產科技）至粵港澳大灣區。

探索創新PropTech方案 推動可持續發展

是次戰略合作備忘錄，由新世界發展科技及變革總監冼君行與華為香港企業業務部副部長鄧昭健簽署。雙方將就地產行業數碼創新、輕資產轉型、智慧節能、低碳建築等範疇，探索PropTech創新方案。

根據備忘錄內容，華為將運用旗下的5G流動通訊技術、人工智能、雲端服務、虛擬實境（VR）等技術和基礎設施，探討如何應用於地產行業，為新世界打造覆蓋服務、管理及營運的一站式智慧平台；同時透過推動ICT（資訊及通訊科技），在潔淨能源、低碳工地、節能建築等方面應用，推動地產行業的可持續發展。