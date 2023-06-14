新世界與Visa戰略合作吸大灣區旅客　配合全港最大型新地標「11 SKIES」開幕

為推動粵港澳大灣區旅客跨境消費，新世界與Visa宣布展開戰略合作，以透過加快普及電子支付和獎賞計劃，同時Visa將會成為新世界旗下零售物業的優先支付合作夥伴，包括 K11 MUSEA、K11 Art Mall，以及即將開幕的全港最大型零售娛樂地標「11 SKIES」。
新世界Visa聯手會員更易賺K Dollar
新世界指，是次戰略伙伴協議為期數年，新世界與Visa將聚焦於K11 MUSEA、K11 Art Mall及11 SKIES，與商戶和合作夥伴聯手推出促進旅客消費的全年活動，更同時推出「K Dollar Visa 」獎賞使用，近70萬名K Dollar會員使用Visa信用卡在香港逾千間參與商戶支付時，將可自動賺取K Dollar積分。
全港最大型新地標「11 SKIES」即將開幕
而新世界鄰近香港國際機場及港珠澳大橋的「11 SKIES」即將開幕，開業後將是本港最大型集零售、餐飲和娛樂的新地標。11 SKIES將於2022年至2025年開始分階段開業，商場總樓面面積逾380萬方呎，雲集逾800家店舖、涵蓋逾120種餐飲概念，亦設8個首度亮相香港的世界級娛樂設施，為香港最大的室內娛樂空間；是次與Visa合作，其持卡人將可在「11 SKIES」享一系列專屬體驗。
新世界料與Visa合作將促進雙方發展
新世界發展集團客戶生態系統高級總監張之杰表示，港府一直透過投資大嶼山及機場城市發展來把握大灣區機遇，是香港商界難以忽視的發展趨勢，而「11 SKIES」的發展正處於發展核心；他又認為旅遊業反彈有助帶動K11文化零售項目，如今年首季K11 MUSEA銷售額便按年增長逾倍，料長期合作將進一步促進新世界及Visa的發展增長。
至於Visa近期一項研究發現，74%內地和66%澳門消費者，對前往大灣區城市展開一程多站旅遊感興趣。