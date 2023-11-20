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財經
2023-11-20 11:00:00

新世界鄭家純：接班人在物色當中　重申做生意宗旨「一定要公道」

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新世界鄭家純接受訪問指，新世界系接班人在物色當中，他又重申，做生意宗旨「一定要公道」。(資料圖片)

新世界鄭家純接受訪問指，新世界系接班人在物色當中，他又重申，做生意宗旨「一定要公道」。(資料圖片)

被外界稱呼為「純官」的新世界（017）主席鄭家純，近年少有露面，不過近日他罕有接受《HOY TV》訪問，大談自己營商之道及做生意宗旨，更透露集團有關家族企業管治和接班人議題。

公司主要決策權由鄭家純負責

鄭家純於訪問中表示，雖然自己曾經歷中風，但仍他有上班及繼續工作，他指出上班模式不一定需要到辦公室，現在很多時候會在家召開會議、接見同事或簽署文件，而公司主要決策權亦由他負責。

有關家族接班人方面，「純官」期望接班人必須才德兼備。他認為，接人首先要對做生意感興趣，若是感興趣的話，會問其對於家族生意有沒有那一份熱忱，有沒有那一顆心，因若能成為接班人，「一定要做到大公無私，一定要有那一份對家族生意的熱情，最終才可以做得好」。

「純官」：接班人須才德兼備

他又補充，接班人必須有領導才能，且獲得員工及同事信服，德行方面更重要，一定要有一顆善良的心。但他坦言，對接班人人選仍在觀察中，但覺得不易能物色，故他覺得未必需要一定要去找接班人，因公司生意範疇較廣闊，涉及各行各業。他認為，家族成員可以負責個別範疇生意；若沒有適合的家族成員，可以向外招聘，由股東會來決定。

對於營商之道及做生意宗旨，「純官」重申，「做生意一定要公道，凡事賺盡則不會覓得好合作夥伴」。他續指，一定會繼續加大內地投資，並指對未來國內投資充滿信心。

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