新世界鄭志剛：困難中蘊藏著商機　現今環境是數十年來「最具挑戰性」

新世界（017）行政總裁鄭志剛接受外電訪問表示，目前面對的環境是數十年來「最具挑戰性」之一，包括高利率、市場不確定性等。不過，他相信只要有耐心，及集團保持一貫策略，最終會達成目標。
英國《金融時報》報道，鄭志剛從哈佛大學畢業後，曾在高盛、瑞銀擔任銀行家，2007年加入新世界成為執行董事、並在2008年推出「K11」品牌。
新世界高層：鄭裕彤對他「非常認可及看重」
報道引述新世界高層對鄭志剛的評價，指出新世界創辦人、鄭志剛祖父的鄭裕彤對他「非常認可及看重」，形容他具有創造力，甚至指「真的很想培養他」（really wanted to nurture him）；報道又引述新世界一名前高管指，鄭志剛願意學習，儘管他現時作為大家焦點，但只要他能忍受並度過這個困難時期，相信他的事情總可以好起來。
新世界員工：鄭志剛在各領域「親力親為」
報道亦引述新世界前任、現任員工稱，鄭志剛在所有業務領域都非常「親力親為」，包括在新冠病毒大流行期間，鄭志剛在香港設立生產口罩的生產線，並親自前往工廠車間檢查品質。
今次為新世界盈警後，鄭志剛首次「開腔」。新世界9月初宣布，預計將出現20年來首次年度虧損，虧損額高達200億港元。另根據《彭博》估計，他的淨資產約為177億美元。