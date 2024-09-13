新世界鄭志剛：困難中蘊藏著商機　現今環境是數十年來「最具挑戰性」

新世界鄭志剛在外電訪問中表示，困難中蘊藏著商機，又形容現今環境是數十年來「最具挑戰性」。

新世界（017）行政總裁鄭志剛接受外電訪問表示，目前面對的環境是數十年來「最具挑戰性」之一，包括高利率、市場不確定性等。不過，他相信只要有耐心，及集團保持一貫策略，最終會達成目標。

英國《金融時報》報道，鄭志剛從哈佛大學畢業後，曾在高盛、瑞銀擔任銀行家，2007年加入新世界成為執行董事、並在2008年推出「K11」品牌。