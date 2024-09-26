鄭志剛辭任新世界行政總裁 「投放更多時間在社會公職」

新世界發展(017)公布，鄭志剛已提出辭任公司行政總裁，以便投放更多時間於公共服務及其他個人事務。彼已由公司執行董事及執行副主席調任為非執行董事及非執行副主席，及不再擔任執行委員會成員以及可持續發展委員會主席及成員，即日生效。

馬紹祥獲委行政總裁

另外，馬紹祥已獲委任為本公司行政總裁，以及可持續發展委員會成員及主席。

鄭志剛在新世界業績記者會上表示，自2007年加入新世界以來推出多項改革，並有賴團隊努力，創造出「人無我有，人有我優」的多個項目。他表示，人生應該不斷學習，會盡自己所長，並感謝特區信任委任多個公職，在深思熟慮後，希望可投放更多時間在社會工職，為香港祖國作貢獻，因此數周前已辭任，並感謝父親支持決定。他指，未來會繼續為K11商業策略出一分力。