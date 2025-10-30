熱門搜尋:
許紹雄 萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-10-30 11:59:00

新世界「83瓊林街」出租率七成　獲AECOM承租創疫後區內最大宗紀錄

分享：
新世界九龍西雙子塔地標甲廈「83瓊林街」出租率約七成。(新世界提供)

新世界九龍西雙子塔地標甲廈「83瓊林街」出租率約七成。(新世界提供)

新世界(017)公布，旗下九龍西地標甲廈「83瓊林街」出租率約七成，跨國企業佔超過一半，其中跨國基建顧問研究公司AECOM亞洲區總部最近承租12萬平方呎樓面，創下疫情後區內最大宗甲級寫字樓租務紀錄。

「83瓊林街」採用雙子塔設計，樓高23層，總面積達114萬平方呎。(新世界提供) 瑧博於上月底以價單形式推出115伙，即日沽清。(新世界提供) K11 MUSEA國慶黃金周人氣財氣兼備。(新世界提供)

採雙子塔設計   進駐跨國企業佔過半

集團表示，「83瓊林街」採用雙子塔設計，樓高23層，總面積達114萬平方呎，並設有2.5 萬平方呎綠化空間，以及梯級式園林廣場，獲得多項建築獎項及綠色建築認證。目前租戶主要來自美國、日本及歐洲的跨國企業，比例佔超過一半，其中AECOM看中區內交通網絡成熟，方便員工通勤，同時便利粵港澳大灣區及北部都會區等地區的業務發展。

adblk5

目前已進駐的跨國企業包括美國服裝品牌Ralph Lauren、英國美妝品牌 LUSH、日本物流公司Yusen、行李箱品牌 LOJEL DELSEY ，以及丹麥藥企 Novo Nordisk等。

瑧博115伙即日沽清　單日套現逾8

另外，新世界九龍城項目HOUSE MUSE瑧博」上月底以價單形式推出115伙，即日全數沽清，套現逾8億元，目前全盤僅餘5伙連天台特色單位待招標發售；而啟德項目柏蔚森則以現樓形式推售，累計售出近750伙，吸金逾52億元。

全球最貴城市2025｜香港續居前列（am730製圖） 全球最貴城市2025｜10.米蘭（am730製圖） 全球最貴城市2025｜9.巴黎（am730製圖） 全球最貴城市2025｜8.紐約（am730製圖） 全球最貴城市2025｜7.杜拜（am730製圖） 全球最貴城市2025｜6.上海（am730製圖） 全球最貴城市2025｜5.蘇黎世（am730製圖） 全球最貴城市2025｜4.摩納哥（am730製圖） 全球最貴城市2025｜3.香港（am730製圖） 全球最貴城市2025｜2.倫敦（am730製圖） 全球最貴城市2025｜1.新加坡（am730製圖）

追蹤am730 Google News