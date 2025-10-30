新世界「83瓊林街」出租率七成　獲AECOM承租創疫後區內最大宗紀錄

採雙子塔設計 進駐 跨國企業佔過半

集團表示，「83瓊林街」採用雙子塔設計，樓高23層，總面積達114萬平方呎，並設有2.5 萬平方呎綠化空間，以及梯級式園林廣場，獲得多項建築獎項及綠色建築認證。目前租戶主要來自美國、日本及歐洲的跨國企業，比例佔超過一半，其中AECOM看中區內交通網絡成熟，方便員工通勤，同時便利粵港澳大灣區及北部都會區等地區的業務發展。