新世界2023年內地合約銷售破134億人幣　將續推一線城市項目

廣州番禺「耀勝新世界廣場｜耀勝尊府」住宅項目累計銷售已超過 40 億元人民幣。

新世界（017）宣布，集團旗下「新世界中國」於2023年全年的內地物業合約總銷售，破134億元（人民幣，下同）。其中下半年（7至12月）的總銷售更超過75億元，佔2024財年內地銷售目標50%。新世界又指，今年將陸續推出多個位於內地主要一線城市項目，為集團收入和利潤持續帶來貢獻。

新世界番禺新盤至今累售40億人幣 新世界表示，隨著內地政府先後推出「認房不認貸」、「放鬆住房限購」、「支持城中村改造」等政策，使內房行業回暖，令該企多個樓盤銷量上漲，其位於廣州番禺的「耀勝新世界廣場｜耀勝尊府」住宅項目，開盤首天即錄得逾15億元銷售，至今累計銷售已超過40億元。

而新世界廣州「新世界‧天馥」、杭州「新世界‧城市藝術中心」將接連面市；武漢商業項目「河之洲 HAN ZONE」商業街料於2024年中開幕；廣州「耀勝新世界廣場」亦計劃2025年5月全面開業。 新世界內地總樓面面積達270萬平方米 新世界指，現時在內地投資發展8個城市更新項目，全部位於核心城市如廣州、深圳等，總樓面面積達270萬平方米，可售資源總額保守估計達800至1,000億元人民幣。其中，位於深圳龍崗區的「188工業區」更新項目已動工，預期於2025財年進行銷售；兩個位於深圳的城市更新項目，包括深圳西麗新圍工業區項目，以及光明光僑食品廠項目，亦已進入全面開發階段，至於其餘多個廣州中心地段的城市更新項目也有序推進。