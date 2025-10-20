新世界K11 ARTUS酒店申改服務式住宅　冀吸高才通家辦長租

新世界(017)上月與德意志銀行等訂立融資協議，抵押尖沙咀維港文化匯(Victoria Dockside)物業後，據報新世界近期向城規會申請，建議把當中的K11 ARTUS(寓館)，由現時作短租的酒店用途，原址改裝為適合長租的服務式住宅，並將部分房間合併，以滿足高才通計劃及家族辦公室等長租客戶的需求。有關改裝不涉及拆卸及重建，目前物業高度或樓面將維持不變，但房間數目則由287間減至205間，減幅約三成。

據了解，今次變更估計是將部分原為短租設計的小型客房，改裝成適合長租的中型及大型客房，以滿足高才通計劃及家族辦公室等長租客戶對客房的面積需求。

資料顯示，城市規劃委員會自2000年6月起，已於所有法定分區計劃大綱圖的《註釋》中刪除「附服務設施住宅」（即服務式住宅）一詞。若土地擁有人有意發展專門針對長租客群的服務式住宅項目，須向城規會申請將土地用途規劃為住宅用途。

新世界：港酒店業正轉變營運模式

新世界表示，本港酒店業正轉變營運模式，加上政府積極推動輸入人才政策，吸引業界將發展限制較高或經營成本較高的酒店用途，改劃為發展彈性較大的住宅用途，以改裝作服務式住宅及學生宿舍等發展，開拓「長租」市場。