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財經
2023-08-24 15:25:00

新世界Share for Good愛互送囊括21項市場大獎　創新模式回應社會需求

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Share for Good愛互送囊括21項市場大獎，創新模式回應社會需求。(Share for Good)

由新世界發展旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」自去年第五波疫情期間成立以來，因應社會不同需要，以創新意念連繫有心人士和商業機構，透過配對物資及各種創新服務，向有需要人士提供最適切捐助。

Share for Good囊括21個大獎

Share for Good在危機回應、社會責任及靈活創新等各方面備受各界肯定和支持，年來更於多個大型頒獎禮中脫穎而出，共囊括21個大獎，包括被認為是營銷界最重要獎項的香港艾菲獎(Effie Awards Hong Kong)中，榮獲最高榮譽大獎；以及在「香港廣告界奧斯卡」之稱的香港金帆廣告大獎(Kam Fan Awards )中榮獲金獎。

Share for Good愛互送囊括21項市場大獎，創新模式回應社會需求。(Share for Good)

Share for Good以創新方式轉危為機

其中艾菲獎於1968年成立，獎項經過來自全球和地區、專業精準的評審團的層層篩選，表彰最具實效的營銷創意項目； Share for Good 憑著創新思維，並運用科技把社會難題轉化為各界合作的機會，獲得評審團肯定，最終於此重要獎項中囊括了6項大獎，當中包括最高榮譽的Grand Effie大獎。

評審認為Share for Good突破大型企業傳統捐贈模式，聯繫企業、市民大眾及非牟利機構，使捐贈的一分一毫都贈予到有需要的受惠者手中。加上計劃並未有因疫情減退而停止，反而更進一步把物資由防疫轉為食物，解決不同社會問題，其延伸性及靈活性均為獲獎關鍵。

至於有「香港廣告界奧斯卡」之稱的香港金帆廣告大獎，一直被認為是亞洲最具影響力的廣告獎項之一。從項目徵集到完成評審歷時近半年，在各個來自創意、數字、媒體領域的專業人士評選下，Share for Good奪得了 1金2銀3銅，共6項獎座的優秀成績。除此之外，Share for Good亦於其他重要獎項中取得佳績，年來共奪得21個大獎（詳見附表）。

Share for Good去年聯同主要合作夥伴仁濟醫院、物流夥伴Lalamove及順豐香港，精準高效把物資送給需要人士。未來將繼續與政府部門及各界企業合作，聯乘不同非牟利機構，發揮創新力量，以多元化及具創意的方式解決社會問題，讓更多人士受惠。

詳細獎項列表：

獎項

頒授機構

Effie Awards Hong Kong (香港艾菲獎 )

  • Grand Effie: Topical & Annual Events - Crisis Response / Critical Pivot
  • Gold Effie: Topical & Annual Events - Crisis Response / Critical Pivot
  • Silver Effie: (Digital) Engaged Community - Products / Services
  • Silver Effie: (Positive Change) Social Good - Brands / Non-Profit
  • Bronze Effie: Real Estate Agents / Real Estate Developments
  • Bronze Effie: Marketing Innovation Solutions: Business / Product / Service Innovation

 

Effie Hong Kong

 

 

 

 

 

Kam Fan Awards  (香港金帆廣告大獎)

 

  • Digital - Best Digital Campaign: Gold
  • Social - Social Purpose: Silver
  • Social - Real-time Activity / Response: Silver
  • Media - Best of Digital: Bronze
  • Promo & Direct - Use of Digital Platform: Bronze
  • Positive Change - Retail and Real Estate: Bronze

 

HK4As (香港廣告商會)

 

 

MARKies Awards

 

  • Gold: Best Idea - Pandemic Response
  • Gold: Best Use of MarTech
  • Silver: Best Idea - Public Awareness
  • Silver: Best Idea - CX/UX
  • Bronze: Best Idea - Digital Solution

 

Marketing-Interactive

RICS Awards Hong Kong (皇家特許測量師學會香港年度大奬)

 

  • Corporate Social Responsibility Project of the Year - Highly Commended: Share for Good

 

The Royal Institution of Chartered Surveyors (皇家特許測量師學會)

 Shared Value Awards ( 共享價值大獎)

 

  • Highly Commended Award

Shared Value Project

Y-Care CSR Scheme (Y-Care 企業夥伴計劃 2023)

 

  • Y-CARE Diamond Partner (Y-Care 星鑽夥伴)
  • Y-Care Outstanding Performance (Social) Award (Y-Care 非凡(社會)成就獎)

Chinese YMCA of Hong Kong (香港中華基督教青年會)
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