新世界Share for Good愛互送囊括21項市場大獎　創新模式回應社會需求

Share for Good在危機回應、社會責任及靈活創新等各方面備受各界肯定和支持，年來更於多個大型頒獎禮中脫穎而出，共囊括21個大獎，包括被認為是營銷界最重要獎項的香港艾菲獎(Effie Awards Hong Kong) 中，榮獲 最高榮譽大獎；以及在「香港廣告界奧斯卡」之稱的香港金帆廣告大獎(Kam Fan Awards )中榮獲金獎。

由新世界發展旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」自去年第五波疫情期間成立以來，因應社會不同需要，以創新意念連繫有心人士和商業機構，透過配對物資及各種創新服務，向有需要人士提供最適切捐助。

Share for Good以創新方式轉危為機

其中艾菲獎於1968年成立，獎項經過來自全球和地區、專業精準的評審團的層層篩選，表彰最具實效的營銷創意項目； Share for Good 憑著創新思維，並運用科技把社會難題轉化為各界合作的機會，獲得評審團肯定，最終於此重要獎項中囊括了6項大獎，當中包括最高榮譽的Grand Effie大獎。

評審認為Share for Good突破大型企業傳統捐贈模式，聯繫企業、市民大眾及非牟利機構，使捐贈的一分一毫都贈予到有需要的受惠者手中。加上計劃並未有因疫情減退而停止，反而更進一步把物資由防疫轉為食物，解決不同社會問題，其延伸性及靈活性均為獲獎關鍵。

至於有「香港廣告界奧斯卡」之稱的香港金帆廣告大獎，一直被認為是亞洲最具影響力的廣告獎項之一。從項目徵集到完成評審歷時近半年，在各個來自創意、數字、媒體領域的專業人士評選下，Share for Good奪得了 1金2銀3銅，共6項獎座的優秀成績。除此之外，Share for Good亦於其他重要獎項中取得佳績，年來共奪得21個大獎（詳見附表）。

Share for Good去年聯同主要合作夥伴仁濟醫院、物流夥伴Lalamove及順豐香港，精準高效把物資送給需要人士。未來將繼續與政府部門及各界企業合作，聯乘不同非牟利機構，發揮創新力量，以多元化及具創意的方式解決社會問題，讓更多人士受惠。