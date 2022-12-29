新冠疫苗｜雙價吸入用疫苗安全性良好 康希諾生物股價逆市飆升一成

康希諾生物公布，雙價吸入用新冠疫苗安全性良好，而首批出口已運抵摩洛哥。(資料圖片)

康希諾生物(6185)公布，公司的O株/原始株雙價吸入用新冠疫苗開展了「在18歲及以上成人中開展的雙價吸入用重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體)臨床試驗」，目前已獲得階段性數據。O株/原始株雙價吸入用新冠疫苗為針對Omicorn變異株開發，尚在臨床研究階段。

總體安全性結果顯示，在既往接種過3劑滅活疫苗的人群中加強接種一劑克威莎霧優，安全性良好，不同吸入用新冠疫苗組別差異不大。該臨床研究於今年9月啟動，在重慶開展，共450人入組，正在開展長期隨訪。

受到消息支持，康希諾股價今日輕微高開約1%後飆升，最多上升10.9%，高見73.25元，最新報71.3元，升幅8%，成交金額1.21億元。

摩洛哥成為首個推廣克威莎霧優海外國家

另外，康希諾昨天收市後宣布，旗下首批吸入用重組新冠病毒疫苗(5型腺病毒載體)「克威莎霧優」日前已運抵摩洛哥，令摩洛哥成為首個推廣克威莎霧優的海外國家，為支持和加速建立大規模的免疫保護提供創新解決方案，該批次吸入用疫苗將作為加強針使用。

克威莎霧優是全球首款被用於「序貫加強免疫」的吸入用新冠疫苗，今年9月開始在中國進行廣泛推廣，作為加強針使用，11月於摩洛哥獲得緊急使用許可，是康希諾吸入用新冠疫苗首次於海外獲批。