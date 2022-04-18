新冠肺炎｜人行推23條措施撐經濟 助供應鏈穩定

人行及外管局發布《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》。(資料圖片)

中國人民銀行、國家外匯管理局指，以做好新冠肺炎疫情防控、經濟社會發展金融服務，以及全國保障物流暢通和促進產業鏈供應鏈穩定的要求，並發出《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》(簡稱《通知》)，從支持受困主體紓困、暢通國民經濟迴圈、促進外貿出口發展三個方面，提出加強金融服務、加大支援實體經濟力度的23條政策舉措。

措施包括適時增加支農支小再貸款額度，用好普惠小微貸款支持工具，按照地方法人金融機構普惠小微貸款餘額增量的1%提供激勵資金，將原用於支援普惠小微信用貸款的4,000億元人民幣再貸款額度繼續滾動使用，促進金融資源向受疫情影響企業、行業、地區傾斜。

另外，用好用足支農再貸款再貼現、碳減排支持工具，優化支援煤炭清潔高效利用專項再貸款，全力保障糧食、能源穩定供應。

為落實好全國保障物流暢通和促進產業鏈供應鏈穩定會議精神，要求發揮好民航應急貸款作用，加快科技創新再貸款落地，建立信貸、債券融資對接機制，支持貨運物流暢通和產業鏈供應鏈穩定迴圈。金融機構要主動跟進和有效滿足運輸物流企業、貨車司機的融資需求，對暫時償還貸款困難的，合理給予貸款展期和續貸安排。

《通知》明確將優質企業貿易外匯收支便利化政策推廣至全國，開展更高水準人民幣結算便利化和企業外債便利化額度試點，允許具有貿易出口背景的國內外匯貸款結匯使用；提高企業跨境人民幣使用效率，完善企業匯率避險管理服務；中國外匯交易中心免收中小微企業外匯衍生品交易相關的銀行間外匯市場交易手續費；加大出口信用保險支持力度。