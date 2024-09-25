新創建全年多賺44% 末期息增至35仙

新創建集團(659)公布6月底止全年業績，期內股東應佔溢利按年升44%，至20.84億元；收入264.22億元，減2.6%，當中非保險收入229.69億元，少5.19%，保險收入34.53億元，增19.2%；其他收入及收益大升4.8倍，至22.18億元，當中按公平值計入的金融資產債務工具利息收入22.4億元，大升37.6%；每股盈利0.56元；末期息每股0.35元，多13%，全年派0.65元，增7%，計及中期派發的1.79元特別息，則每股全年共派2.44元。
新創建今日收報7.65元，升0.16元或2.1%，成交額2,060萬元，市值305.8億元。
集團指，多元化經營業務展現具韌性增長，儘管宏觀經濟存在不確定性，整體應佔經營溢利仍升21%，至41.67億元。而由於經營業務產生強勁的經常性現金流，經調整EBITDA按年增長24%，至72.4億元。截至6月底止，集團可動用流動資金總額約268億港元，其中包括現金及銀行結存約148億元，及備用已承諾銀行信貸額約120億元。
保險業務應佔經營溢利大增54%
另外，集團保險業務期內應佔經營溢利大增54%，錄得應佔經營溢利9.649億元。撇除與採納香港財務報告準則第 17 號相關的一次性影響，保險業務的應佔經營溢利增長34%。受惠強勁的新業務，合約服務邊際於今年6月底增15%，至約82億元，這將推動於未來的合約期內入帳的盈利。
設施管理業務扭虧 物流增長6%
其他業務方面，新創建去年度物流業務的應佔經營溢利增長6%，至7.223億元。新創建建築的應佔經營溢利保持穩定，錄7.749億元。設施管理業務由2023財政年度的應佔經營虧損6,190萬元，扭轉為2024財政年度的應佔經營溢利2.28億元，主要由於會展中心及「免稅」店的業務表現復甦，以及港怡醫院的持續增長勢頭。
新創建指，整體應佔經營溢利於上一個財政年度顯著增加，主要受惠業務增長令合約服務邊際釋放增加、較高的盈餘資産投資回報、預期信貸虧損撥備減少及與在採納香港財務報告準則第17號相關的一次性影響，保險業務的應佔經營溢利上升；設施管理業務因旗下3項主要業務均大幅改善，由應佔經營虧損扭轉為應佔經營溢利；及儘管人民幣貶值帶來負面影響，但道路業務及物流業務表現穩定。