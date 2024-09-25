新創建全年多賺44% 末期息增至35仙

新創建集團(659)公布6月底止全年業績，期內股東應佔溢利按年升44%，至20.84億元；收入264.22億元，減2.6%，當中非保險收入229.69億元，少5.19%，保險收入34.53億元，增19.2%；其他收入及收益大升4.8倍，至22.18億元，當中按公平值計入的金融資產債務工具利息收入22.4億元，大升37.6%；每股盈利0.56元；末期息每股0.35元，多13%，全年派0.65元，增7%，計及中期派發的1.79元特別息，則每股全年共派2.44元。

新創建今日收報7.65元，升0.16元或2.1%，成交額2,060萬元，市值305.8億元。

集團指，多元化經營業務展現具韌性增長，儘管宏觀經濟存在不確定性，整體應佔經營溢利仍升21%，至41.67億元。而由於經營業務產生強勁的經常性現金流，經調整EBITDA按年增長24%，至72.4億元。截至6月底止，集團可動用流動資金總額約268億港元，其中包括現金及銀行結存約148億元，及備用已承諾銀行信貸額約120億元。