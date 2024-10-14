新創建出售荷蘭合營公司Hyva 套現12億

新創建認為，出售Hyva符合公司優化其業務組合及為其股東創造價值的策略。(網上圖片)

新創建集團(659)公布，旗下間接持有50%的合營企業、總部設於荷蘭的Hyva I B.V.與一間附屬公司，今日與Jost-Werke International Beteiligungsverwaltung GmbH(JOST)訂立協議，內容有關Hyva出售其於Hyva III B.V.及其附屬公司的全部權益予JOST，以及促使Hyva I B.V.股東轉讓Hyva集團欠付其所有債務予JOST。Hyva集團於建議出售事項項下的企業價值為4.25億美元，乃參考Hyva集團的過往經調整EBITDA及可資比較公司的企業價值與EBITDA倍數後公平磋商釐定。

Hyva 生產液壓裝卸系統部件

集團連同Unitas Capital Pte Ltd於2011年投資Hyva集團。Hyva集團主要從事液壓裝卸系統部件的生產及供應。JOST是JOST Werke SE的附屬公司，JOST Werke SE主要從事商用車輛「安全關鍵系統」的生產及供應。