新創建出售荷蘭合營公司Hyva 套現12億

新創建集團(659)公布，旗下間接持有50%的合營企業、總部設於荷蘭的Hyva I B.V.與一間附屬公司，今日與Jost-Werke International Beteiligungsverwaltung GmbH(JOST)訂立協議，內容有關Hyva出售其於Hyva III B.V.及其附屬公司的全部權益予JOST，以及促使Hyva I B.V.股東轉讓Hyva集團欠付其所有債務予JOST。Hyva集團於建議出售事項項下的企業價值為4.25億美元，乃參考Hyva集團的過往經調整EBITDA及可資比較公司的企業價值與EBITDA倍數後公平磋商釐定。
Hyva生產液壓裝卸系統部件
集團連同Unitas Capital Pte Ltd於2011年投資Hyva集團。Hyva集團主要從事液壓裝卸系統部件的生產及供應。JOST是JOST Werke SE的附屬公司，JOST Werke SE主要從事商用車輛「安全關鍵系統」的生產及供應。
新創建認為，出售符合公司優化其業務組合及為其股東創造價值的策略，估計應佔建議出售事項所得款項淨額約為1.56億美元(約12.2億港元)。
料錄一次性重新計量虧損4.4億
集團指，完成交易後，將不再持有Hyva集團任何權益，並預料Hyva賣方將Hyva集團重新分類為持作出售後將分佔一次性重新計量虧損，而按今年度綜合收益表的影響，合理估算約為4.4億元。
何智恒：為股東釋放資產價值
新創建聯席行政總裁何智恒表示，是次出售能夠表現出其進一步為股東釋放資產價值的努力，同時Hyva集團與JOST將繼續在全球製造業中創造更大的協同效應。新創建首席營運及財務總監林戰補充，新創建財務狀況一直穩健，是次出售事項將進一步提升財政實力，同時將繼續努力改善營運，並把ESG元素融入業務框架中。
新創建今日收報7.82元，跌0.07元或0.9%。